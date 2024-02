Alerta a Catalunya per vent i onatge: Mesures de precaució necessàries

Un total de 24 províncies --entre les quals Girona-- i Melilla activaran aquest dijous avisos per vent i onatge, ja que es produiran intervals de vent fort o ratxes molt fortes als terços nord i est de la Península, Balears, Alborà i Estret.

També hi haurà un descens de temperatures màximes i mínimes a molts punts del país, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, a Andalusia, Almeria activarà els avisos per vent, que ascendiran a important per onatge; Granada i Màlaga estaran en risc per vent i onatge; i Jaén per vent. I Melilla per onatge.

A més, el vent posarà en risc Castella i Lleó, amb avisos a Burgos, Lleó, Palència, Sòria, Valladolid, Zamora; Castella-la Manxa, en el cas d'Albacete; Catalunya, a Girona; a més de la Rioja, Múrcia.

A Galícia, Ourense, la Corunya i Lugo també estaran amb avisos per vent, que ascendirà a important per onatge en el cas de les dues últimes, igual que a Pontevedra; ia País Basc, Àlaba activarà les alertes també per vent mentre que a Guipúscoa i Biscaia estaran en risc important per fenòmens costaners.

A La Rioja, Astúries i Cantàbria, estaran en alerta per vent que serà important per onatge en el cas de les dues comunitats costaneres.

Aquest dijous, a la Península es preveu l'entrada i el pas d'un actiu front atlàntic, que deixarà nuvolositat abundant i precipitacions ocasionals, que es desplaçaran de nord-oest a sud-est per tot el territori, sense assolir l'àrea mediterrània.

A Galícia seran més freqüents i abundants, fins i tot localment forts o persistents a l'oest i nord, així com acompanyades d'alguna tempesta al final. Poden ser de neu en muntanyes de la meitat nord, amb més acumulacions als Pirineus i al nord-oest.

En el cas de les Canàries, s'esperen intervals ennuvolats al nord.

No es descarten boires matinals al baix Guadalquivir, sota Ebre i muntanya del centre i nord-oest, mentre que la cota de neu al terç nord oscil·larà entre els 1.000/1.600 metres baixant a 800/1.000 metres, al centre i centre est entre els 1.200/1.400 metres i al sud-est, en 2.000 metres.

Les temperatures màximes tendiran a baixar al vessant atlàntic i àrea cantàbrica occidental, i augmentaran al vessant mediterrani. Les mínimes, que es donaran al final del dia, baixaran al quadrant nord-oest i bona part del nord-est, i ascendiran a la meitat sud i àrea mediterrània.

S'esperen gelades moderades als Pirineus i febles a la resta de muntanyes de la meitat Nord, que es poden estendre localment a l'altiplà Nord.

És probable que bufi vent intens del sud-oest a la Península i Balears, tendint a rolar a oest o nord-oest gradualment al pas del front, amb probables intervals de fort o ratxes molt forts als terços nord i est de la Península, Balears, Alborà i Estret; i alisis a Canàries.