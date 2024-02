23 anys de presó per asfixiar la seva exdona usant paper film a Manresa

per Redacció CatalunyaPress

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la condemna de 23 anys de presó per a l'home que va assassinar la seva exdona asfixiant-la amb paper film a Manresa (Barcelona) el 2021.

La sentència del TSJC, consultada per Europa Press , rebutja el recurs de la defensa i confirma íntegrament la primera sentència que va dictar l'Audiència de Barcelona d'acord amb el jurat que va jutjar el cas.

El 14 d'abril del 2021, l'home va anar amb la seva exdona al pis on havien conviscut i allà "va immobilitzar en una cadira la seva exdona, que s'hi trobava asseguda, embolicant-la des de la cintura fins al cap amb paper film".

La sentència remarca que l'home es va aprofitar "de la tranquil·litat i la despreocupació" de la dona per atacar-la per sorpresa, i amb el paper film va impedir que la dona pogués respirar, ja que tenia tapada la boca i el nas, fins que va morir per asfíxia .

El tribunal considera que, tot i que va ser ell qui va prendre la decisió de divorciar-se, l'home no va acceptar que la víctima iniciés una nova relació sentimental, ja que "creia que la seva exdona no podia prendre les seves pròpies decisions i havia de tornar amb ell, i per això va decidir posar fi a la seva vida".

A més de la condemna a 23 anys de presó, la sentència li retira la pàtria potestat de les filles i li imposa una ordre d'allunyament respecte d'elles, a més d'una indemnització de 200.000 euros a cadascuna.