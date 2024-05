35 morts a les carreteres catalanes aquest any, un 31,5% menys que l'any passat

per Redacció CatalunyaPress ,

35 persones han mort a la xarxa viària interurbana catalana de gener a abril, un 31,5% menys que el mateix període de l'any passat i un 35% menys respecte al mateix quadrimestre del 2019, "any de referència", informa el Servei Català de Trànsit (SCT) aquest dimecres en un comunicat.

Els 35 han mort en 33 accidents, mentre que l'any passat van ser 51 morts en 41 sinistres, i el 2019 n'havien estat 54 en 52 sinistres.

Els primers quatre mesos d'aquest any també s'ha registrat una reducció de ferits greus: un 9% menys que el mateix període del 2023.

Aquest abril han estat 7 les persones mortes, davant de les 17 víctimes mortals del 2019 i del 2023. De les 35 víctimes mortals d'aquest any, 11 eren motoristes i 2 eren vianants i cap víctima ciclista. I dels 33 accidents mortals, 12 han estat sortides de via, i hi ha hagut 8 xocs frontals i també 8 xocs laterals.