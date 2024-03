9 detinguts i 23 delictes de robatori en habitatges de Catalunya, Astúries i Cantàbria

per Redacció CatalunyaPress

La Guàrdia Civil d'Astúries i Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra de la Divisió de Recerca Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Sud, han desmantellat una organització criminal que es dedicava al robatori amb força a habitatges i han detingut set homes i dues dones com a presumptes autors de 23 delictes de robatori amb força en vivendes --tretze a Catalunya, sis a Astúries i tres a Cantàbria--, falsedat de document públic i integració en grup criminal.

La investigació es va iniciar al començament del mes de gener, quan agents de la Unitat de Recerca de la Comissaria de Sant Boi de Llobregat van tenir coneixement d'un robatori amb força a un domicili a Santa Coloma de Cervelló.

Unes setmanes més tard, els investigadors van tenir coneixement d'un segon robatori, aquesta vegada en grau de temptativa, al mateix municipi. Posteriorment, els mesos de gener i febrer del present any, els investigadors de la comissaria de Sant Boi de Llobregat i de la Unitat Territorial de Recerca de la Regió Policial Metropolitana Sud van formalitzar un equip conjunt de recerca (ECI), que els va permetre tenir coneixement d'onze robatoris amb força més als municipis de Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló (Barcelona).

Els agents van comprovar que tots aquests fets delictius podrien estar relacionats i que els autors --tres persones-- podrien ser els mateixos en tots els casos, ja que el seu modus operandi era sempre el mateix. Forçaven alguna de les finestres del domicili amb un tornavís o un objecte similar amb la intenció d'accedir al seu interior i cometre el robatori, sempre a la mateixa franja horària, després de pondre's el sol.

Els autors utilitzaven principalment el transport públic per desplaçar-se als municipis on cometien els robatoris, sent el seu radi d'actuació proper a les estacions de tren.

De manera paral·lela a la detenció d'aquestes persones, la Guàrdia Civil de la Comandància d'Astúries des del dia 1 de març passat investigava una sèrie de robatoris amb força en habitatges, que presentaven com a denominador comú la comissió en hores de final de la tarda i primeres hores del matí, que forçaven normalment una finestra del pis superior de l'immoble, absència de habitants, rapidesa en la seva acció i que l'objecte del robatori eren preferentment diners i joies.

Aquests fets es van cometre als consells d'Illas i Colunga, on la tasca de recerca va poder determinar part de la sèrie de la matrícula del turisme que utilitzaven per arribar i fugir del lloc, així com que aquest era de color gris plata. Quan va comprovar la titularitat de la matrícula del vehicle va resultar que la placa de matrícula era falsa i que tenia un assenyalament policial de Mossos d'Esquadra.

Un cop establerts els contactes corresponents, es va poder conèixer la seva relació amb un grup criminal que s'investigava a Barcelona, arribant a la conclusió que part del mateix havia iniciat un període d'itinerància i s'havien desplaçat fins a Astúries.

Per aquest motiu es va decidir establir un equip conjunt entre els Mossos d'Esquadra de la Regió Policia Metropolitana Sud i la Guàrdia Civil d'Astúries per investigar aquest grup criminal. Sotmesos a vigilància discreta es va poder observar que utilitzaven dos turismes, un que portava de forma indistinta matrícules que estaven doblegades i que corresponien a vehicles de Palència i la Corunya, i un Peugeot 208 de lloguer, el contractant del qual era un ciutadà estranger.

Aquesta vigilància, tant de la zona com dels vehicles, va permetre conèixer que es tractaven de cinc homes i una dona. Es va comprovar que recorrien distàncies importants per cometre els robatoris en habitatges, actuant a més d'Illas i Colunga, a Sales, Ribadesella, Santa Maria de Cayon i Castro Urdiales totes dues a Cantàbria.