Abaten a trets un home que va apunyalar diverses persones en un míting antiislàmic

Un home armat amb un ganivet ha ferit aquest divendres diverses persones en un mercat de la ciutat alemanya de Mannheim, al sud-oest del país.

L'incident ha tingut lloc cap a les 11.35, hora espanyola, a la plaça del Mercat de Mannheim, escenari d'un míting del crític de l'islam Michael Johannes Stürzenberger.

L'atacant va rebre diversos trets de la Policia i el seu estat actual és greu, segons un comunicat de la Policia de Mannheim publicat al compte de la xarxa social X.

Les forces de seguretat no proporcionen més detalls sobre l'estat dels ferits. La policia ha donat per acabat l'incident i ha assegurat que ja "no hi ha perill per a la població", tot i que encara manté tallat el pas dels transports públics al voltant de la plaça.

Segons ha transcendit als mitjans, l'atac s'ha produït quan l'associació ciutadana populista de dretes "Pax Europa" estava fent un míting a la plaça.

Al vídeo que s'ha difós a les xarxes socials, es veu com l'individu apareix i ataca un home amb un ganivet. Seguidament, l'agressor apunyala un agent de policia i el fereix al cap, fins que finalment acaba sent neutralitzat per un tret del cos policial.

Un portaveu de la policia ha declarat a la cadena alemanya SWR que “s'investiga si l'atac amb ganivet va tenir un rerefons polític”. “Els serveis de rescat i un helicòpter de salvament van ser desplegats”, va afegir la portaveu de la policia.

A conseqüència d'aquest atac, la plaça va haver de ser acordonada i es van col·locar tanques de protecció.

La presència pública de Stürzenberger ha generat controvèrsia a tot el país. L'activista contra l'islamisme polític s'ha anat fent cada vegada més conegut a Alemanya, gràcies a la seva presidència del partit populista Die Freiheit ( La Llibertat), que es va dissoldre el 2016. A més, també té un bloc qualificat com a antiislàmic.

Stürzenberger ha estat condemnat diverses vegades per diferents motius, incloent insults, menyspreu i menyspreu cap als ensenyaments religiosos, presumpte odi cap a persones i l'ús indegut de plaques de matrícula.