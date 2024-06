Absolt l'acusat d'atropellar un nen a la porta d'una escola de Barcelona

per Redacció CatalunyaPress

El Jutjat Penal 6 de Barcelona ha absolt, d'acord amb la petició del ministeri fiscal, un home acusat d'atropellar mortalment un menor a la sortida del centre escolar l'octubre del 2019 a Barcelona.

A la sentència, que ha sortit a la llum aquest divendres, han explicat que el 14 d'octubre del 2019, cap a les 13.15 hores, "trobant-se en plenes facultats, sense haver ingerit alcohol ni drogues", conduïa la moto pel segon carril de la calçada del carrer Provençals de Barelona, direcció muntanya.

A l'alçada del número 9 d'aquell carrer, on hi havia un límit de velocitat de 40 km/h en tractar-se d'una zona escolar i "estant degudament senyalitzada", un menor de cinc anys era a la vorera del carrer amb la seva mare esperant que els seus germans sortissin de l'escola, i en un moment donat va deixar anar la mà de la seva progenitora i va irrompre a la calçada, a través dels cotxes que estaven estacionats.

El menor va creuar el primer carril on hi havia un vehicle aturat en doble fila que obstaculitzava el pas, i va trigar menys de dos segons a assolir el segon carril pel qual circulava l'acusat, a uns 50 km/h, sense que tingués "temps" suficient per adonar-se de la presència del menor i reaccionar-hi”.

El conductor tenia limitada la seva visibilitat pels cotxes estacionats i pel cotxe parat en doble fila, i va acabar atropellant el nen i caient de la moto, que va arrossegar l'acusat i el menor uns quants metres; com a conseqüència de l'accident, el nen va morir cap a les 15 hores.

La magistrada, després de sentir i analitzar les testificals al judici oral i les pericials aportades, conclou que "davant la falta de prova de càrrec suficient dels fets que integren el tipus delictiu pel qual acusa l'acusació particular" es declara la lliure absolució de l'acusat pel delicte d'homicidi per imprudència greu.

A més, també absol la companyia Generali España --que assegurava la moto de l'acusat-- com a responsable civil directe.