Absolt un matrimoni acusats d'explotació sexual per un error processal

Un matrimoni acusat de tracta d'éssers humans al presumptament forçar una dona a prostituir-se al Maresme (Barcelona) han quedat absolts sense arribar a ser jutjats a causa d'un error processal durant la instrucció del cas.

L'Audiència de Barcelona els havia de jutjar aquest dijous al matí, amb una petició de sis anys de presó per a ella i de 16 per a ell (acusat també de violar-la diverses vegades), i en el tràmit de qüestions prèvies al judici les advocades han exposat que la instrucció es va allargar uns dos anys sense que el jutge firmés la pròrroga necessària per mantenir-la oberta més de sis mesos.

La causa va canviar de jutjat instructor i el trasllat va allargar la investigació sense que cap jutge ho formalitzés, cosa que segons fonts de la defensa va comportar que els acusats no tinguessin accés al que s'indagava i que se'ls interrogués amb la instrucció ja caducada.

Atesa aquesta vulneració de drets dels acusats que ha exposat la defensa, el fiscal ha admès que la instrucció fora de termini s'havia d'anul·lar, i el tribunal ha donat per acabat el judici anticipant que la sentència seria absolutòria.

Els acusats han esclatat en plor al conèixer la notícia per les advocades, confiades en la innocència de tots dos i emocionades per l'anul·lació de la causa.

Li exigien 61.000 euros

Segons exposava la Fiscalia a l'escrit d'acusació per al judici, el matrimoni de nacionalitat nigeriana va contactar amb la víctima a través d'un familiar i suposadament li van oferir ajudar-la a emigrar (també els acusa d'un delicte contra els drets dels estrangers) i viure a casa seva amb la promesa d'aconseguir-li una feina com a perruquera.

La dona, aleshores amb 21 anys i embarassada, va arribar a casa dels acusats a finals de febrer del 2016: l'endemà d'arribar, l'acusada li va advertir que els devia 30.000 euros per haver-la ajudat a emigrar, 30.000 més pel fill que esperava i 1.000 més perquè l'ajudessin en el part.

El mateix dia, li va dir que no treballaria com a perruquera sinó que s'hauria de prostituir i amb els diners que guanyés saldar el deute de 61.000 euros en total i a més pagar-li 200 euros pel lloguer de l'habitació, 200 més per tenir cura de la seva filla mentre treballava, 100 pel menjar, 20 de gas, 50 d'aigua i 200 d'electricitat.

La dona es va prostituir "innombrables ocasions", continua el fiscal, normalment de nit en una casa abandonada entre Tordera i Hostalric (Girona), i va arribar a pagar part del deute que li havien imposat.

Sense passaport i trucades restringides

Un dia l'home la va acompanyar a fer-se un passaport, però la dona se'l va treure; només la deixaven trucar a la seva mare una vegada al mes i sota vigilància, si no pagava les despeses que li exigien només li deixaven menjar brioixeria, li van impedir fer servir l'aigua calenta com a reprimenda per no aconseguir prou diners i sempre l'amenaçaven de perjudicar la seva mare si no acatava.

La dona va aconseguir escapar d'aquesta casa a finals de maig del 2017, més d'un any després d'haver arribat, perquè va anar a una visita a l'Hospital Clínic de Barcelona i hi van activar els serveis socials.