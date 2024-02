Un accident a la Ronda de Dalt deixa diversos ferits

per Redacció CatalunyaPress

Durant el matí de diumenge, un incident vial va sorprendre els conductors que transitaven per la Ronda de Dalt, just al tram proper a la Vall d'Hebron en direcció a Trinitat. Un vehicle tipus turisme va bolcar, deixant com a saldo dues persones amb ferides lleus. La ràpida resposta dels Bombers de Barcelona i el Servei d'Emergències de Catalunya (SEM) va permetre atendre les víctimes i traslladar-les a l'Hospital Vall d'Hebron, ubicat a prop del lloc de l'accident.

El succés va passar al voltant de les 8.32 del matí, obligant al tancament temporal de dos carrils a la via en direcció a Besòs. A més del personal de rescat que va intervenir per alliberar els afectats, dues ambulàncies del SEM també es van desplaçar al lloc. És important destacar que els traslladats van ser persones adultes.

Més incidents

Aquest no va ser l?únic incident registrat a la Ronda de Dalt durant el cap de setmana. Dissabte, un altre xoc entre vehicles va resultar en un incendi a l'alçada de la sortida 6, Vallcarca. Els Bombers van intervenir a l'escena, mantenint només un carril obert en cada sentit durant aproximadament una hora, fet que va generar congestió vehicular de fins a 5 quilòmetres.