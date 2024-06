L'acusada de matar la seva parella amb laxants assegura que ha 'sortit perjudicada'

L'acusada de matar la seva parella després de presumptament subministrar-li grans quantitats de laxants ha negat aquest dilluns els fets al judici que se segueix des d'avui contra ella per un jurat popular --"Jo no ho he fet, els comprava per a mi", ha declarat -- i ha mantingut que ell va morir d'una infecció a l'agulla de la via que li van posar a l'hospital per administrar-li menjar. Així mateix, ha afirmat que "tenia la seva autorització" per fer servir els seus comptes bancaris.

La dona, de 49 anys quan va iniciar la relació, està acusada d'administrar l'estiu del 2020 la seva parella, Salvador, un vidu de 68 anys que tenia diagnosticats diversos trastorns mèdics, laxants sense que ell ho sabés. El pacient va ser ingressat el setembre del mateix any i va passar quatre dies a la unitat de cures intensives. En tornar a casa, Mari Carmen, segons el relat fiscal, els va continuar donant, cosa que va provocar un nou ingrés en què va seguir administrant-los tot i que era conscient que li podien causar la mort. Durant el temps d'hospitalització fins a la seva mort va arribar a comprar més de mil comprimits de Dulcolaxo, més de 500 unitats d'Evacuol i 500 més de Seguril.

La víctima va desenvolupar una diarrea crònica funcional i refractària a qualsevol tractament i una deshidratació i deteriorament progressiu fins que va morir el 16 d'abril del 2021 per un xoc sèptic sever causat per "les complicacions secundàries al quadre diarreic que presentava provocat per l'acusada per les administracions" continuada de laxants".

A més, entre l'octubre del 2020 i fins a la mort de l'home, la processada hauria fet fins a 152 extraccions de diners de comptes corrents de la víctima i compres amb targetes de crèdit de l'home per valor superior als 120.000 euros. També hauria sol·licitat dos crèdits a nom del malalt, que hauria subscrit telefònicament simulant la intervenció de l'home.

Per aquests fets, la Fiscalia demana inicialment un total de 28 anys de presó --23 anys pel delicte d'assassinat i cinc anys més i tres mesos per estafa i falsedat--, així com el pagament de 30.000 euros a cadascun dels seus dos fills. Per part seva, les acusacions particulars, que representen els fills del mort, eleven la petició de pena a 31 anys i la defensa sol·licita la lliure absolució.

El fiscal ha assenyalat que Salvador estava "econòmicament ben situat" i encara que "delicat" --tenia reconeguda una incapacitat permanent, patia de diabetis i havia patit infarts cerebrals-- portava "una vida plàcida i amb qualitat òptima", al contrari que la acusada, 19 anys menor ia la qual "no li constava feina remunerada ni ingrés propi".

Així, ha afirmat que a l'hospital li van fer tota mena de proves per determinar la causa i pal·liar la diarrea, però "no ho van esbrinar perquè no sabien que li estaven donant laxants mortals: sense diarrea no hi hagués hagut una fallada multiorgànica i sense laxants no hi hauria hagut diarrea". Ha assegurat que l'acusada "va tenir sort amb el pla" perquè "aquests productes són molt difícils de detectar perquè ràpidament s'eliminen".

Per part seva, les acusacions particulars han assenyalat que la dona primer "va aïllar familiarment i socialment" la seva parella i quan ja estava en aquesta situació "de desprotecció li va subministrar els laxants que van acabar amb la seva vida i li va buidar els comptes". És més, ha assegurat que “no és la primera vegada que ho feia: Amb una anterior parella va fer el mateix i els va repetir amb una tercera persona”. "És una absoluta depredadora", han mantingut.

"És absoluta ficció"

Per contra, la defensa --del torn d'ofici perquè assegura que la seva representada no té diners per pagar-se'n una de particular-- ha assenyalat que la seva defensada "ha estat prejutjada als mitjans per una versió torticera de l'acusació": "Seria molt bona pel·lícula, no es basa en fets reals, són absoluta ficció". "Mari Carmen entra en una família adinerada sense gairebé tenir economia i amb els seus fills, Salvador els paga tot i la seva família era tan ambiciosa que no ho podrà assumir mai", ha recriminat.

Per part seva, l'acusada, que només ha contestat la seva advocada, ha assegurat que estaven molt enamorats, fins i tot ell li va demanar matrimoni quan estava hospitalitzat. Van començar a viure a casa seva, però el 14 de març del 2020, quan es va decretar el confinament per la pandèmia, es van decidir mudar-se a casa seva a La Canyada. En una casa annexa al mateix terreny vivia la filla de Salvador i la seva néta.

Mari Carmen ha definit Salvador com un home de caràcter fort --la seva frase era 'Si ho dic jo, és', assegura que deia-–, que anava a teràpia pels problemes d'alcoholisme, que fumava més de dos paquets diaris, no portava una alimentació correcta i no bevia aigua ni per a les pastilles, però sí moltes begudes dolces encara que estaven contraindicades, fins i tot a l'hospital s'hi baixava a les màquines. "Per descomptat, jo els ho desaconsellava, però no podia obligar-lo i més amb el caràcter que tenia", ha afirmat.

Quan el van ingressar per primera vegada, ha dit que ja tenia diarrees i que "es va enfadar una mica perquè li van donar l'alta". Va ingressar una segona vegada per "una baixada de tensió" i ha afirmat que "els mateixos metges li van donar laxants perquè no anava al bany". A més, ha explicat que com que era "molt difícil" controlar-li l'alimentació li van posar una via. La infecció de l'agulla, ha assenyalat, va ser el que li va provocar la sèpsia que va acabar amb la vida.

Mari Carmen ha afirmat que des dels 17 anys pren laxants i que augmenta la seva ingesta quan està nerviosa, com durant l'ingrés de Salvador, i han deixat de fer-li efecte. Els comprava a una farmàcia de Paterna, que li van advertir que aquest elevat consum era perill. Ha recalcat que ningú el va veure donar-li laxants ni l'hospital en va sospitar perquè "mai" ho ha fet --ha dit que les pastilles no es dissolen i ell era poc inclinat a prendre fins i tot els seus medicaments i que ella es bevia els pots sencers que tenen un sabor molt dolç-- i que a l'informe toxicològic no hi havia restes.

"He sortit perjudicada"

Així mateix, ha declarat que mentre va estar ingressat treia diners de les targetes de Salvador amb el seu consentiment per seguir pagant el personal de la casa i les compres necessàries, també per a ella: "Ell era molt capritxós i un comprador compulsiu, procurava que tingués luxes, però sempre amb el seu consentiment”. A més, ha assegurat que revisava diàriament totes les transaccions al mòbil. De fet, ha assenyalat que amb la seva mort n'ha sortit perjudicada: "Ha estat una ruïna sentimental i econòmica".

Mari Carmen ha assegurat que Salvador amb la seva filla no es portava bé i va anar en una reunió familiar en què es va decidir que "per bé de tots dos que ella marxés de casa amb la néta" i amb el seu fill s'emportava millor. Ha testificat que ella no va prohibir que rebés visites a l'hospital, però que en Salvador no volia. Fins i tot va actuar d'intermediària perquè la filla es quedés. Alhora, ha mantingut que els fills tenien "cels" i que Salvador va canviar el testament i els ho va deixar tot als néts amb un marmessor.

A la vista ha declarat una instructora de la Policia Nacional, que ha confirmat pels tiquets "la compra abusiva" de laxants, de vegades fins a dos el mateix dia, durant el temps en què Salvador va estar ingressat. A més, ella enviava l'assistenta amb efectiu a adquirir-ne més. Alhora, ha declarat que en les converses telefòniques intervingudes es demostra que era "molt amable", mentre que ella "mai ha dit la veritat" als seus amics i que durant el temps que va estar ingressat no va poder controlar els comptes perquè no va fer servir el telèfon.