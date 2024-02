L'acusat d'assassinar els tres germans de Morata mata el seu company de cel·la

per Redacció CatalunyaPress

L'home de tancat provisionalment a la presó d'Estremera per matar fa unes setmanes 3 germans grans a Morata de Tajuña ha matat suposadament aquest 15 de febrer el seu company de cel·la.

Els fets han passat cap a les 2.30 hores d'aquest dijous, en aquella cel·la del mòdul 12 que compartien Dilawar Hussain FC amb Ángel AV, nascut el juliol del 1983 a Bulgària, i que estava empresonat des del 2012 per homicidi. Sembla que no exercia de pres ombra, ja que no tenia aplicat l'article 75.2 del Règim Penitenciari.

Segons fonts penitenciàries, va utilitzar algun tipus d'artilugi o manuella d'elaboració pròpia no detectat. Les del gimnàs estan prohibides dins de les cel·les. Així, va haver de fabricar alguna cosa per matar a cops al cap de matinada el seu company.

Després va trucar a través de l'intèrfon i va confessar el que havia passat. Els funcionaris del mòdul no havien observat cap problema ni incident durant aquella nit. Assenyalen que les portes es van tancar després del sopar amb normalitat.

Després d'aquest nou crim, els responsables del centre penitenciari van traslladar-lo a una cel·la d'aïllament.

Fins al lloc han acudit agents de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil per recollir proves i indicis a la cel·la i esbrinar si tots dos interns tenien picabaralles prèvies. Se sap que l'autor ja havia participat en alguna bronca al penal. També parlaran amb reus a preses properes i esbrinar com va arribar al lloc l'arma del crim.

El Grup Homicidis de la Comandància de Tres Cantos s'ha fet càrrec de la investigació. El jutge de guàrdia també ha arribat per oficiar l'aixecament del cadàver, que serà sotmès a una autòpsia a l'Institut de Medicina Legal.

El sospitós, de 42 anys, portava des del 24 de gener a la presó d'Estremera en un mòdul on hi ha alguns dels presos preventius més conflictius. Els primers dies estava sol però després se li va assignar un company, amb qui en principi no tenia problemes de convivència.

L'assassí confés dels tres germans va tornar a estar entre reixes després de dictar l'ordre d'ingrés el jutge de Primera Instància i Instrucció número 5 d'Arganda del Rey. Es va entregar 2 dies abans davant la caserna de la Guàrdia Civil d'aquesta localitat confessant l'assassinat dels tres germans perquè no li tornaven uns diners que li devien.