L'acusat de la violació a Igualada afronta una petició de 45 anys de presó

El judici de la violació d'una noia de 16 anys la matinada de l'1 de novembre del 2021 al sortir d'una discoteca d'Igualada (Barcelona) ha quedat vist per a sentència aquest divendres després de cinc sessions de judici.

L'acusat, que en aquell moment tenia 21 anys, afronta una petició de 45 anys de presó pels presumptes delictes d'intent d'assassinat i agressió sexual; i quan era menor va ser condemnat per intentar violar la seva germana petita i tenia antecedents per dues agressions sexuals a dues exparelles.

Durant la primera sessió van declarar els dos camioners que van trobar la víctima a terra, tremolant, mig nua i ensangonada, i van dir que la van tapar amb les jaquetes en espera que arribessin els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Va sortir amb una amiga

Aquella nit la víctima va sortir de festa amb una amiga, que va declarar al judici i va explicar que van discutir perquè la noia se'n va anar a mitjanit a mantenir relacions sexuals consentides amb un altre jove --que també va declarar-- i que, cap a les 6 hores , quan havien quedat per anar a l'estació de tren per tornar a casa, la noia no va respondre al telèfon.

Durant les sessions de dimarts i de dimecres van declarar diversos agents dels Mossos d'Esquadra, que van detallar com va avançar la investigació. Per identificar l'acusat, els agents van estudiar més de 155 càmeres de seguretat de la zona, en què es veia una persona seguint la víctima, i van traçar el recorregut que va fer la noia.

Identificat per un altre incident

Un home va gravar un vídeo la nit dels fets cap a les 2 de la matinada d'11 persones --entre elles l'acusat-- colpejant un vehicle aparcat en una zona propera a la discoteca, i aquest vídeo va permetre als Mossos d'Esquadra identificar a l'acusat.

Després d'identificar-lo, van trobar que la geolocalització del mòbil de l'acusat es trobava en el moment dels fets al mateix repetidor que el mòbil de la víctima, i el van reconèixer a les imatges de les càmeres de seguretat.

A més, al mòbil del jove van trobar que dies després de l'agressió sexual va buscar a Google 'Noia violada a Igualada' i, durant el registre del pis, els agents van trobar una jaqueta amb perfils genètics de la víctima.

Tots els agents i els pèrits que han donat el seu testimoni durant el judici han remarcat la gravetat de les ferides que ha patit la víctima i el caràcter violent de l'acusat, que ha buscat "fer el màxim mal possible" a la noia.

Per la seva banda, l'acusat va negar els fets i va assegurar que no es reconeixia a les imatges de les càmeres de seguretat, i va explicar que va estar de festa amb uns amics, fins que va discutir amb un d'ells i se'n va anar a Nadóre i es va adormir a un banc.

Protecció a la víctima

Per la seva banda, la víctima no ha hagut de declarar al judici i al seu lloc el tribunal ha escoltat la gravació de la declaració que va fer a la fase d'instrucció, que es va reproduir a porta tancada per preservar la seva intimitat.

Amb el mateix objectiu, el tribunal va prohibir difondre informació sobre la seva identitat, dades que puguin identificar-la o circumstàncies personals relacionades amb les necessitats de protecció, i tampoc dades o imatges sobre la seva família o entorn.

Informes finals

Durant els informes finals, la fiscal Paola Tejada ha destacat que la violació va ser "maldat brutal sense finalitat", i que l'acusat va actuar amb ànim ruin, pervers, covard i traïdor, en les paraules.

L'advocat de la víctima, Jorge Albertini, ha titllat d'"absurda i sense tota veracitat" la declaració de l'acusat, i ha destacat que a les imatges de les càmeres de seguretat es veu el jove caminant de manera correcta i tranquil·la, al·legant que no anava tan begut.

Com a acusacions, també hi havia l'advocacia de la Generalitat, l'Ajuntament de Masquefa i el d'Igualada (Barcelona), la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) i Vox, que han relatat la magnitud de les lesions i la “força i violència extrema” que va utilitzar l'acusat.

Per part seva, la defensa de l'acusat, Gerard Negrell, ha al·legat que no hi ha "indicis suficients" per condemnar-lo, i ha assegurat que el seu representat és una persona normal, per la qual cosa ha demanat la seva absolució, encara que en cas de condemna, només sigui per agressió sexual i no per intent d'assassinat. Finalment, abans del vist per a sentència, l'acusat ha rebutjat utilitzar el torn d'última paraula.