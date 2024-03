per Helena Celma

Chloe Fisher, una noia de 15 anys, va viure moments de pànic absolut quan va ser apunyalada al cap amb unes tisores durant una classe d'anglès a l'escola Wordsley, a Stourbridge (Regne Unit), dilluns passat.

L'atac va deixar la noia amb múltiples talls a les mans, els braços i el nas. Segons va relatar ella mateixa, l'agressor s'hi va acostar a classe, va agafar unes tisores i la va apunyalar sense previ avís.

L'adolescent es va quedar en estat de xoc i no es va adonar de la gravetat de les ferides fins que la van treure de la classe i va veure la sang. Després de diverses proves mèdiques, van arribar a la conclusió que el full de les tisores va fregar per poc el crani.

Per part seva, els pares de Chloe, Jay Fisher i Emma Loat, van mostrar la seva indignació després que ningú de l'escola els avisés de l'incident.

De fet, va ser la pròpia filla qui els va haver de trucar després de l'atac per avisar-los del que havia passat.

Emma Loat va expressar la seva indignació, assenyalant que el que fa que l'incident sigui encara més dolorós és que l'escola no es va posar en contacte amb ells ni va trucar a una ambulància.

Jay Fisher, per la seva banda, es va anar corrents a l'escola després de rebre un vídeo de WhatsApp de la seva filla en què ensenyava la sang a la cara.

La família va decidir mantenir Chloe i el seu germà petit fora de l'escola, sentint que ja no és un lloc segur per a ells. Mentrestant, un noi de 16 anys ha estat arrestat en relació amb l'incident i està sota custòdia per ser interrogat.

Ashley Weatherhogg, directora de l'escola, va declarar que l'incident s'està abordant a través de la política de conducta de l'escola i es durà a terme una investigació completa. Tot i això, la família de Chloe exigeix respostes i mesures concretes per garantir la seguretat dels estudiants en el futur.