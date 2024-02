Un adolescent viola una nena de 13 anys i amenaça amb matar-la si ho explica

per Helena Celma

Un adolescent de 15 anys ha violat presumptament una nena de 13 anys a Surat (Índia) i la va amenaçar perquè no digués res a ningú.

L'incident es va descobrir després que una dona a Limbayat presentés una denúncia acusant el nen de violar la seva filla petita. A més, la va amenaçar de matar-la si ella ho revelava.

Segons l'informe, quan el nen va intentar violar novament la petita, ella ho va explicar a la seva mare. La policia va arrestar el nen per violació i intimidació criminal segons el Codi Penal de l'Índia.

El cas es va desenvolupar el 27 de gener passat, quan la mare de la nena va arribar a casa de la feina i va trobar la seva filla plorant. Li va preguntar què li passava, i allà va ser quan la nena li va revelar que l'acusat anava al domicili per abusar-ne quan no hi havia ningú a casa seva.

Segons els detalls del cas, l'acusat treballava amb la mare de la nena, i per això tenia accés al domicili.

L'acusat la va amenaçar de matar-la a ella i al seu germà petit si li explicava a algú. El cas està sent investigat més a fons per la policia de Limbayat.