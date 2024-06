Així han evitat que un gihadista viatgés de Barcelona a una zona en conflicte

La macrooperació internacional contra la considerada com a "maig estructura online" de difusió de propaganda de l'Estat Islàmic (Daesh) va permetre a la Guàrdia Civil detenir un presumpte gihadista a Barcelona, avortant el desplaçament des de l'aeroport Josep Tarradellas-El Prat a zona de conflicte per enrolar-se a les files de l'organització terrorista.

El macrodispositiu, que va comptar amb la col·laboració de l'FBI nord-americà i d'Eurojust i Europol, es va iniciar a Espanya el 2022 i s'ha saldat amb l'arrest de nou persones a Algesires (Cadis), Antas (Almeria), Salt (Girona) i Santa Creu de Tenerife. El jutge de l'Audiència Nacional Francisco de Jorge ha ordenat l'ingrés a la presó per a dos, mentre que la resta ha quedat en llibertat en espera de la seva possible citació segons avanci la investigació.

Segons ha informat la Guàrdia Civil aquest divendres, en el marc d'aquesta investigació va ser detingut al gener un subjecte establert a Lleida que, "després d'assolir l'últim estadi del procés de radicalització gihadista", va prendre la determinació de desplaçar-se a zona de conflicte. Per això va ser arrestat instants abans d'emprendre viatge a l'aeroport Josep Tarradellas-El Prat.

La investigació ha comptat amb la col·laboració de les autoritats d'Holanda, Alemanya, França, Estònia, Romania i Islàndia i ha permès el desmantellament d'un entramat en línia al voltant de la Fundació I'LAM que, alhora, són els creadors d'altres entitats mediàtiques de l'Estat Islàmic com les webs AL-RAUD, FAHRAS i ALFAJR, així com de plataformes similars l'activitat de les quals es remunta fins a l'any 2015, operant totes elles actualment sota l'anomenada xarxa SARH AL-KHILAFA.

La Guàrdia Civil ha donat compte en una roda de premsa des de la seu d'Europol dels detalls d'aquesta investigació que, a més, ha constatat el finançament de l'entramat propagandístic mitjançant l'ús sistemàtic de criptomodenes diferents.

D'aquesta manera, es llançaven campanyes de finançament des de les pròpies pàgines web investigades per a l'obtenció de fons amb què sostenir les activitats terroristes en benefici de l'Estat Islàmic, facilitant tant adreces de criptomoneders com codis QR per permetre la transferència de fons.

Propaganda i consignes terroristes en 30 idiomes

Els investigadors de l'Institut Armat han detallat que la característica principal de la Fundació I'LAM és la seva capacitat per facilitar l'accés a continguts terroristes tant oficials com oficiosos a més de 30 idiomes, entre ells espanyol, àrab, anglès, francès, alemany, danès , turc, rus, indonesi o paixtu, entre d'altres.

D'aquesta manera, la Fundació I'LAM canalitza les consignes i les directrius de l'Estat Islàmic "amb una difusió exponencial a una audiència d'abast global". L'entramat inclou la plataforma Al-Raud, llançada a finals del 2021, i que arxiva i comparteix diferents publicacions oficials de propangada gihadista, així com Fahras, que és un agregador d'enllaços a TOW (Terrorist Operated Websites) que, alhora, facilita l'accés permanent als webs pro-Daesh.

"Si bé aquestes entitats mediàtiques no integren formalment el catàleg de plataformes oficials de l'Estat Islàmic, constitueixen actualment els principals punts d'accés públic a la propaganda terrorista, tant aquella considerada com a 'oficial' d'aquesta organització com la creada per simpatitzants i catalogada com a ' no oficial", han precisat des de la Guàrdia Civil.

En aquest sentit, es pot trobar el catàleg complet de productes 'oficials' de l'Estat Islàmic, com ara l'autodenominada agència global de notícies AMAQ i les Oficines d'Informació de les diferents Wilaies (províncies) a nivell mundial, destacant les d'Àfrica/Sahel , Afganistan/Khorasan, Síria i Iraq, entre altres.

El complex entramat de servidors també dóna accés a la ràdio Al-Bayan, les productores oficials Al-Hayat Media Center i les Fundacions Al-Furqan, Al-I'tisam, Furat, Ajnad, l'editorial Al-Himma, la revista setmanal An Naba , i les revistes Rumiyah, Dabiq, Donar a l'Islam, Konstantiniyye i Istok, entre altres.

D'altra banda, també hi ha el repertori complet d'entitats "no oficials" com ara la revista Voice of Khorashan (vinculada a l'ISKP, la branca més activa de l'EI i que projecta una amenaça més gran en el context europeu), la revista Voice of Hind i les Fundacions Al Battar, Al Murhafat, Al Taqwa i Al Azaim, entre d'altres.

Segons el Centre Antiterrorista Europeu d'EUROPOL, les activitats de propaganda i de reclutament realitzades a través d'Internet es reconeixen explícitament com una part integral de la gihad per part de les organitzacions terroristes, cosa que permet mobilitzar els simpatitzants per cometre atemptats sota l'estendard de l'Estat Islàmic.

EUROPOL ha detallat que els països involucrats en la investigació són Espanya, els EUA, el Regne Unit, França, Alemanya, Ucraïna, Romania, Albània, Bòsnia Hercegovina, Dinamarca, Estònia, Islàndia, Moldàvia, Països Baixos i Eslovàquia.