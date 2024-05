Alerta pels atacs d'óssos al Pirineu català: han devorat una ovella de 35 kg

Un ós, o diversos, que es mouen per la zona de la Val d'Aran, al Pirineu català, ha atacat dues vegades a guanyat aquest mes de maig.

L'últim atac s'ha fet públic aquest dimarts i s'ha saldat amb una ovella morta, segons publica Segre. Pel que sembla, diumenge a la nit un ós es va acostar a un corral proper al municipi de Bagergue. El bestiar estava protegit per una tanca electrificada, però l'ós la va saltar i es va menjar una ovella. Va seleccionar la més gran, que pesava uns 35 quilograms, segons ha explicat el propietari del ramat, Josep Tarrau.

Aquest ramader explica que és el primer atac que ha rebut aquest any, encara que durant la carrera ja hagi patit una desena.

Un altre atac a prop de Gessa

L'atac a l'ovella de Josep Tarrau arriba una setmana després que un ós semblés el caos amb un altre ramat d'ovelles i cabres a la Val d'Aran. El resultat d'aquest atac va ser més mortífer: l'animal va devorar un xai, un mascle cabrum i dues ovelles. Va deixar dues ferides més i una altra directament va desaparèixer.

El succés va tenir lloc a 200 metres de Gessa, a Naut Aran, un poble d'uns 200 habitants. La temporada de pastures no ha començat i aquests animals es trobaven protegits també per tanques electrificades, però sembla que no són prou fortes per evitar que passin els óssos. El propietari d'aquest bestiar, Eduard Meleró, va explicar a El Segre que l'ós va fer fins a dos atacs entre dilluns i dimarts.

"Diumenge a la tarda vaig veure que part del tancat elèctric era a terra i que els animals se sentien molt inquiets i fins i tot es van resistir a tornar a entrar al corral”, va explicar el propietari del bestiar a l'esmentat mitjà, lamentant que no sabés llegir els senyals a temps. "Després lligues caps, quan ja és tard”, sentencia.

De moment, no se sap si els dos atacs estan relacionats amb el mateix ós.