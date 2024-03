Alliberades 13 víctimes d'explotació sexual a Palma captades mitjançant una app

Agents de la Policia Nacional han alliberat 13 víctimes d'explotació sexual a Palma de Mallorca, que havien estat captades mitjançant una app de missatgeria. Així mateix, han arrestat 17 persones de la xarxa criminal que les explotava.

En una nota de premsa, la policia ha informat que la investigació, que ha comptat amb la col·laboració d'Europol, ha desmantellat una organització criminal que es lucrava amb l'explotació sexual de les víctimes i la venda d'estimulants sexuals per incrementar beneficis econòmics.

Pel que sembla, l'entramat imposava a les dones un règim d'esclavatge, obligant-les a estar sempre disponibles i vigilant-ne l'activitat. A més, aquestes havien de realitzar serveis com a 'escort', de manera que els membres de la xarxa les traslladaven i controlaven en tot moment.

Captades a través de compatriotes

Segons ha informat la policia, l'organització captava les víctimes al país d'origen a través de compatriotes de nacionalitat xinesa. Els implicats oferien a les dones viatjar a Europa i els cobraven presumptament uns 15.000 euros en concepte de despeses de viatge que havien d'abonar la persona que les rebia a Polònia. De vegades, aquesta mateixa persona els obligava no obstant a pagar 400 euros al mes addicionals en concepte de despeses de seguretat social, atesa la suposada ocupació que els oferien en aquest país.

L'entramat aportava a més contractes de treball fraudulents amb intenció de tramitar els visats perquè les víctimes entressin a l'espai Schengen de manera irregular. Un cop a Polònia, l'organització traslladava les víctimes a Mallorca sota el pretext d'un suposat treball, atès que es trobaven en situació de precarietat econòmica, dient-los que podrien guanyar molts diners.

Quan arribaven a Palma, ha afegit la policia, les dones eren traslladades als pisos de cites, on eren obligades a exercir la prostitució per pagar el deute contret. A Espanya, les víctimes estaven en situació irregular, cosa que, unida al desconeixement de l'espanyol, incrementava la seva dependència a l'organització.

Tractades com a esclaves

Els membres de l'organització desenvolupaven essencialment la seva activitat a Palma, on la principal responsable comptava amb una xarxa d'implicades que pernoctaven als pisos per controlar els serveis i recaptar els beneficis de l'explotació sexual. Les condicions sota les quals les víctimes havien d'exercir la prostitució eren abusives, segons la policia, que acusa l'organització de tractar les víctimes com a esclaves, en presumptament obligar-les a estar disponibles les 24 hores del dia i els set dies de la setmana, sense poder rebutjar cap client.

Les dones obtenien com a màxim la meitat dels beneficis obtinguts per la seva explotació i gairebé no podia sortir de l'habitatge per no aixecar sospites entre els veïns de l'edifici. A més, havien de realitzar serveis com a 'escort', per a la qual cosa membres de l'organització les traslladaven en vehicle o demanaven taxis, controlant els temps d'aquests serveis, monitoritzant de manera permanent les víctimes mitjançant càmeres de videovigilància.

Captades mitjançant una app de missatgeria instantània

Segons la investigació, els implicats captaven les seves víctimes utilitzant una aplicació de missatgeria instantània i feien servir diferents webs de contactes per publicitar els serveis sexuals, sent els membres de l'organització els que atenien els clients que trucaven per concertar les trobades sexuals. Els integrants de l'entramat criminal es lucraven així mateix amb la venda de vigoritzants sexuals, perquè els serveis tinguessin més durada i reportessin encara més beneficis.

Sembla que aquests guanys es canalitzaven a través d'una empresa d'hostaleria, propietat de la principal responsable de l'organització, l'activitat primordial de la qual era mantenir una aparença legal que justifiqués els beneficis obtinguts de l'explotació sexual de les víctimes.

La investigació ha culminat amb l'alliberament de 13 víctimes d'explotació a Palma i 17 detinguts a Madrid, Palma, Barcelona i Polònia (1), com a presumptes responsables dels delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual, contra els drets de els ciutadans estrangers, relatius a la prostitució i pertinença a organització criminal. S'han realitzat set entrades i registres, sis a Palma i una a Barcelona en què s'han intervingut 15.000 euros en efectiu, 14 telèfons mòbils i altres dispositius, així com documentació relacionada amb la investigació.