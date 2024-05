Almenys quatre morts després de l'esfondrament d'un local a Platja de Palma

Almenys quatre persones han mort a l'esfondrament d'un edifici a Platja de Palma. A més, de moment s'han comptabilitzat entre 16 i 21 ferits de diferent consideració, segons les darreres actualitzacions ofertes pels serveis d'emergència.

Les víctimes mortals són dos turistes alemanyes d'uns 20 anys, una treballadora espanyola de 23 anys i un home senegalès d'uns 44 anys.

La Policia Nacional, que s'ha fet càrrec de la investigació, està identificant ara les víctimes i intenta determinar les circumstàncies del sinistre, que segons les primeres indagacions, podria ser degut a un sobrepès de la terrassa.

L'incident va tenir lloc en un restaurant de dues plantes al voltant de les 20.30 hores d'aquest dijous al carrer Cartago, 35.

Respecte als ferits, les 16 víctimes estan ingressats a diversos hospitals de Mallorca i el Grup d'Homicidis i Policia Científica els està identificant. A l'Hospital Son Llàtzer romanen ingressades sis persones, cap d'elles a l'UCI. Es tracta d'un pacient amb una crisi d'ansietat, dues amb traumatismes cranials lleus i tres amb politraumatismes.

Segons ha confirmat la Policia Local, entre ells hi ha dos joves de 29 anys i tres dones de 26, 27 i 28 anys respectivament. Tots ells estan estabilitzats, passant d'estar en situació greu a estable. Tots els ingressats a aquest hospital són de nacionalitat holandesa. A més, ahir mateix van ser donades d'alta dues dones de 27 i 28 anys i un home de 29 anys.

A Son Espases, per part seva, està ingressada una dona de 26 anys amb traumatisme toràcic, pneumònia per aspiració i ferides facials. Tampoc ha precisat ingrés a UCI. Per la seva banda, un jove holandès de 35 anys que va ser ingressat a la Clínica Palmaplanas i no corre cap mena de perill i es troba en situació estable.

La resta de ferits estan ingressats a centres hospitalaris privats. Aquest divendres hi han acudit agents de mitjans aeris i policia científica per col·laborar amb bombers i tècnics d'urbanisme de l'Ajuntament de Palma per aclarir el succés.

El sobrepès, el principal culpable

Un possible sobrepès a la terrassa de l'edifici esfondrat a Platja de Palma és segurament el que ha provocat la caiguda de la infraestructura, fet que de moment s'ha cobrat la vida de quatre persones i ha provocat una vintena de ferits.

En detall, sembla que la terrassa de la primera planta s'ha ensorrat, segurament per excés de pes, i de l'impacte --de tres o quatre metres-- ha caigut sobre una volta, que també ha cedit. A sota, al soterrani, hi havia la zona dels comensals, que és on s'han trobat més víctimes.