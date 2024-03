Un avi intenta assassinar un altre a cops de martell en una residència de Madrid

per Redacció CatalunyaPress

Agents de la Policia Nacional han arrestat un home per donar cops de martell al cap a un company de residència al municipi d'Aranjuez per problemes de convivència entre ells, han informat fonts policials.

Els fets van tenir lloc dissabte a les 15.45 hores al geriàtric públic Santiago Rusiñol, situat al carrer Primer de Maig número 21. Pel que sembla, l'agressor, que després va reconèixer que "estava fart" del seu company, el va sorprendre a cops de martell mentre feia la migdiada.

Després del que va passar, fins al lloc van acudir els sanitaris del Summa-112, que van traslladar en ambulància la víctima, un home espanyol de 77 anys, a l'Hospital de Getafe amb forts traumatismes al cap. El van evacuar estable dins la gravetat, però la seva vida no corre perill.

Agents de la Policia Nacional van detenir el seu company de residència, un home espanyol de 72 anys acusat d'intent d'homicidi. I es van emportar el martell ple de sang, que era damunt la taula de l'habitació on van passar els fets. També han parlat amb els responsables del centre i altres residents per determinar les causes del que ha passat.