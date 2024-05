Un apunyalat després d'una baralla multitudinària a Lleida

per Redacció CatalunyaPress

Dimecres passat 1 de maig, els Mossos d'Esquadra van detenir quatre individus presumptament implicats en un altercat ocorregut al barri de la Mariola de Lleida. Segons fonts policials consultades per Europa Press , durant l'enfrontament un home va ser apunyalat, mentre que diversos van resultar ferits de forma lleu.

Segons apunta aquest dijous 2 el diari Segre , l'home apunyalat va ser traslladat d'urgència a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on l'estan atenent. Els arrestos es van dur a terme en aquest centre mèdic de referència del Segrià, quan els suposats agressors van acudir per rebre atenció per les ferides que havien rebut.

Els Mossos van anunciar que es posava en marxa una investigació sobre aquesta baralla multitudinària i no es descarta la possibilitat de noves detencions relacionades amb la baralla.

A l'incident, en el qual van intervenir diverses patrulles de la policia catalana, incloent-hi unitats de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), així com de la Guàrdia Urbana de Lleida.

De fet, aquest darrer cos, per evitar possibles rèpliques d'aquest episodi, va posar en marxa una sèrie de controls i el reforçament de la seva presència a diversos carrers i places de la Mariola.

Altres baralles i apunyalaments a la ciutat

El mateix mitjà apunta que hi ha precedents de baralles entre diverses persones a altres punts de la capital del Segrià. Sense anar més lluny, posen sobre la taula els casos de la rambla d'Aragó (va passar fa una mica més de dos mesos, al febrer) i la de la plaça Blas Infante del barri de Cappont (en aquest cas, és de novembre de 2023 ).

També hi va haver un apunyalament a la plaça del Dipòsit dissabte passat 6 de gener, en un episodi que també va requerir que la víctima fos hospitalitzada al mateix centre on ha passat aquest episodi.

En aquest cas, ni la Guàrdia Urbana ni els Mossos no van aconseguir detenir la persona (o persones) responsables d'aquest fet delictiu.

Segre va apuntar que poc abans (el Dia de Nadal de l'any 2023) ja es va tenir constància d'un altre apunyalament al mig del carrer a la ciutat. En aquest cas, sí que es va arrestar una persona tres dies més tard, el 28 de desembre.