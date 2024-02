Un arrestat a la Seu d'Urgell per ignorar l'ordre d'allunyament d'una dona

Dos agents de paisà de la Policia Nacional van detenir un home de 25 anys. La raó és que hauria fet fallida la mesura cautelar d'ordre d'allunyament que se li va imposar després d'atracar una dona d'edat avançada.

Els fets van passar el 31 de gener passat a la Seu d'Urgell. Se'l relaciona amb aquest robatori amb violència, en què va prendre la bossa a la dona, que va caure a terra. Després de l'impacte "va patir un cop violent" i va haver de ser assistida a l'Hospital de la Seu d'Urgell per una fractura d'espatlla.

Els agents el van interceptar i van recuperar els efectes sostrets de la víctima, que està recuperant-se de les lesions al seu domicili, han detallat.

Després dels fets, el detingut (que té antecedents per robatoris amb violència, força i furts) va quedar en llibertat amb la imposició d'una mesura cautelar.

Aquesta us prohibeix aproximar-se a menys de 500 metres del domicili de la víctima. Els agents van verificar com aquesta persona es trobava dins de l'àrea d'exclusió dictada per l'autoritat judicial per protegir la víctima, i van procedir a detenir-la.