Un arrestat a Salou acusat de tràfic de drogues

per Redacció CatalunyaPress

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 28 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues a una zona d'oci nocturn a Salou (Tarragonès), segons ha informat la policia catalana aquest dimecres 3 de juliol en un comunicat.

Els agents van detenir l'home cap a les 5.10 del matí de dimarts passat 2 de juliol al municipi tarragoní, després que el reconeguessin després d'haver estat detingut en ocasions anteriors per altres delictes.

La persona detinguda estava presumptament buscant algú amb qui dur a terme una transacció de venda de drogues, ja que va intentar fugir del lloc en observar la presència policial.

Els Mossos d'Esquadra van interceptar l'home al carrer Amposta de la localitat, i el van trobar 11 grams de cocaïna repartits en petits embolcalls d'un gram i 150 euros més en bitllets fraccionats.

Després dels objectes interceptats a la revisió mèdica, així com per arguments "contradictoris i incongruents" aportats per l'home, els agents el van detenir, acusant-lo de ser el responsable d'un presumpte delicte contra la salut pública.

El detingut, que acumula prop d'una vintena d'antecedents policials, ha passat aquest dimecres 3 de juliol al matí a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.

Índex de criminalitat

Les dades de l'any passat assenyalen que Salou té l'índex de criminalitat més alt de la demarcació de Tarragona, segons dades recents del Ministeri de l'Interior.

De fet, el mateix dimarts 2 es va detenir dues persones al municipi per intentar vendre mòbils robats; es va fer en un operatiu conjunt en què la Guàrdia Civil ha confiscat efectes de contraban valorats en aproximadament 10.000 euros, principalment tèxtils, joguines i accessoris de telefonia. Els agents han emès un total de 24 denúncies per diverses infraccions relacionades amb normatives de productes alimentaris, repressió del contraban, protecció de dades personals, cartellera d'establiments i la Llei reguladora de l'IVA.

Els Mossos d'Esquadra han aixecat una denúncia segons la Llei del Codi de Consum i han detingut dues persones per un presumpte delicte de receptació i blanqueig de capitals, en intentar vendre dos mòbils que figuraven com a robats.

La Policia Local ha realitzat 5 denúncies per infraccions a la reglamentació de la cartellera d'establiments i ha confiscat un total de 40 productes alimentaris caducats.