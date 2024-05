Arrestats els 4 membres d'una banda que robava a gent gran en caixers de bancs

per Pau Arriaga Pérez ,

Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones en desarticular un grup criminal que presumptament robava a gent gran que treien diners del caixer a diversos punts de les demarcacions de Barcelona (on s'han registrat la majoria d'aquests episodis), Tarragona i Girona. La policia de Catalunya ha informat aquests arrestos en un comunicat publicat aquest dimarts 21 de maig.

Els suposats lladres utilitzaven la tècnica coneguda com la sembra : mentre la víctima de l'estafa estava retirant els diners del caixer, observaven el seu codi PIN i, llavors, tiraven un bitllet a terra dient-li que era seu i quan la víctima intentava agafar-la del terra, li sostreien la targeta o cartilla.

Seguidament, un dels investigats es desplaçava a un dels caixers propers per extreure diners i fins i tot feia compres fraudulentes en establiments, tot mentre la resta de membres del grup distreien els potencials testimonis.

En una ocasió, van arribar a fer 6 extraccions, arribant a obtenir un botí total de 4.173 euros, mentre en un altre dels robatoris van fer una extracció de 1.000 euros i diferents compres per aproximadament uns 3.500 euros.

En els 3 mesos que van tenir activitat delictiva, el grup va cometre fins a 12 robatoris a Barcelona, Argentona, Badalona, Hospitalet de Llobregat, Mataró (Barcelona), Reus (Tarragona) i Girona, en què es van fer amb més de 21.000 euros.

Recerca oberta al gener

La policia catalana va obrir una investigació aquest gener després de detectar un augment d'aquesta tipologia de delictes, i després d'analitzar les imatges de les diverses càmeres de seguretat dels caixers, van identificar 5 persones.

En observar que el grup tenia facilitat per moure's pel territori, el 25 d'abril passat van realitzar diverses entrades i registres als domicilis dels investigats, on van detenir 4 d'ells i van intervenir uns 4.000 euros en efectiu, així com roba i complements que utilitzaven al moment de cometre els fets.

Els detinguts van passar a disposició judicial el 28 d'abril passat davant el Jutjat de Guàrdia de Barcelona. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació i no descarten fer noves detencions en les properes dates.