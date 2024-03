Arrestats els dos responsables d'una macroplantació de marihuana a Quart

per Redacció CatalunyaPress

La Policia Nacional ha detingut dues persones per presumptament cultivar 220 plantes de marihuana en un habitatge, per defraudar fluid elèctric i per tinença de munició d'armes de foc a Quart (Gironès), segons han explicat en un comunicat aquest dimarts 12 de març.

Els agents van observar "una casa aïllada amb fortes mesures de seguretat", com ara càmeres de vigilància i, a través de l'empresa elèctrica, van comprovar que el domicili tenia un consum elèctric excessiu, per la qual cosa van demanar una ordre per fer un registre.

A més de la plantació al garatge, es van trobar 6.570 quilos de cabdells de marihuana preparats per a la seva comercialització i es van intervenir quatre matxets, dues escopetes d'aire comprimit i més de 50 bales, i els detinguts van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat provisional amb mesures cautelars.