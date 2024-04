Arresten el presumpte autor d'una agressió sexual el 8 de març a la Rioja

per Redacció CatalunyaPress

La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació "Erynias", ha detingut el presumpte autor de la brutal agressió sexual comesa el dia 8 de març passat a la localitat de La Rioja d'Albelda d'Iregua, segons les dades ofertes des de l'Institut Armat.

L'implicat en aquests fets és un home de 43 anys, amb ampli historial delictiu, natural de Bilbao (Biscaia), on també hi resideix. Aquesta persona se'l considera presumpta autora dels delictes d'agressió sexual amb accés carnal, lesions i obstrucció a la justícia.

L'operació, desenvolupada per l'Equip Dona-Menor de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil a la Rioja, es va iniciar la tarda del 8 de març, quan la víctima, una dona de 28 anys, estava passejant amb la seva mascota per la travessia San Pelayo d'Albelda d'Iregua.

De sobte, un individu valent-se de la seva gran corpulència i superioritat l'empeny i amenaça, dirigint-la per força cap a un descampat on s'ubica un cobert de petites dimensions.

Un cop a l'interior del cobert aquest individu s'aprofita de l'estat de "por" i terror" de la seva víctima, que és incapaç d'oposar resistència en trobar-se en xoc , procedint a agredir-la físicament i sexualment de manera brutal, fugint seguidament del lloc, havent de ser traslladada la víctima a l'Hospital San Pedro de Logronyo per rebre assistència per les lesions sofertes.

L'agressió va generar a la localitat un alt grau d'indignació i tensió veïnal, fet que va motivar que diversos ciutadans caldegin l'ambient mitjançant l'estigmatització i la marginació cap als residents a l'anomenat Barri de Dalt.

Per això, l'Institut Armat, per evitar qualsevol esclat de violència, va optar per desplegar a la localitat durant diverses setmanes, un fort dispositiu de seguretat i control amb unitats uniformades i de paisà.

Les actuacions que duen a terme els investigadors, juntament amb les declaracions de testimonis i evidències obtingudes, permeten determinar la plena identitat del presumpte agressor, que està fugit de l'acció de la justícia i ocult en alguna localitat d'Àlaba, per la qual cosa donada gravetat dels fets se'n prioritza la cerca mitjançant un fort dispositiu policial.

Finalment, durant el matí del dia 9 passat el presumpte autor de l'agressió és localitzat i detingut a la capital de La Rioja. Una vegada instruïdes les diligències, es va posar a disposició de l'autoritat judicial que en va decretar l'ingrés a la presó