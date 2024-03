Arresten una estrella del futbol per presumpte trànsit de cocaïna

Les autoritats dels Unió dels Emirats Àrabs han dut a terme l'arrest del futbolista Quincy Promes, a sol·licitud de les autoritats dels Països Baixos. Promes, jugador de l'Spartak de Moscou i exjugador del Sevilla, ha estat condemnat a presó en dos casos penals, un dels quals implica una sentència de sis anys per la presumpta participació en el trànsit de més de 1.350 quilos de cocaïna en dos carregaments procedents de Brasil cap al port belga d'Anvers el 2020.

Segons informació proporcionada per la Fiscalia neerlandesa, l'arrest de Promes a Dubai va ser possible gràcies a una cooperació efectiva entre les autoritats dels Emirats i els Països Baixos. Tot i això, la Fiscalia no ha confirmat el moment en què es va realitzar aquesta sol·licitud d'arrest ni si ja s'ha presentat una sol·licitud formal d'extradició als Països Baixos. Cal destacar que entre els Emirats i els Països Baixos hi ha un tractat bilateral d'extradició.

L'arrest va tenir lloc el 29 de febrer al control fronterer de l'aeroport de Dubai. Aquest cas ha generat gran atenció tant en l'àmbit esportiu com en el judicial, i s'espera que el procés legal continuï desenvolupant-se els propers dies a mesura que s'aclareixin els detalls addicionals i es prenguin les decisions corresponents per part de les autoritats involucrades.

L'exjugador de l'Ajax, de 32 anys, va ser condemnat el febrer passat per càrrecs relacionats amb el narcotràfic. Tot i això, el judici es va dur a terme en absència de l'acusat, ja que resideix a Rússia, on juga per a l'Spartak de Moscou des del 2021.

Promes enfronta acusacions d'"importar, exportar, transportar i posseir 1.362,9 quilos de cocaïna oculta en un carregament de sal marina provinent del Brasil". A més, se li imputa el presumpte repartiment de la droga en dos contenidors, amb la intenció de transportar-la per l'Escalda Occidental, a la província neerlandesa de Zelanda, fins al port d'Anvers.

L'Equip d'Intel·ligència Criminal (TCI) de la policia neerlandesa va rebre informació que indicava que Promes estava involucrat en el trànsit de cocaïna, posseïa telèfons criptogràfics i hauria invertit 200.000 euros en el negoci il·legal, i va decidir iniciar una investigació criminal al futbolista, nascut a Amsterdam.