Arresten un home per exhibicionisme i cultiu de marihuana

per Redacció CatalunyaPress

La Guàrdia Civil ha detingut una persona per un delicte contra la salut pública i exhibicionisme a Campo de Criptana (Ciudad Real).

L'arrestat estava sent investigat per part d'aquesta unitat després d'haver protagonitzat episodis d'exhibició obscena tant a majors com a menors. Això, segons han explicat els veïns, havien sembrat "alarma social i inquietud" a la localitat.

Després de la investigació per la comissió d'un possible delicte d'exhibicionisme i de les vigilàncies realitzades sobre el domicili del suposat autor, els agents van veure moviments estranys. Això els va fer sospitar que al domicili s'estiguessin fent un altre tipus d'activitats delictives, segons la Benemèrita, possiblement amb el tràfic de drogues.

En resposta a les denúncies presentades, es va arrestar el suposat autor del delicte d'exhibicionisme. A casa seva es van trobar 100 plantes de marihuana, tubs de ventilació, llums, ventiladors i material usat per a cultiu i control de la droga.

El detingut i les diligències instruïdes han estat posades a disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d'Alcázar de San Juan.