Arresten un youtuber per subministrar verí de serp com a droga

per J.C. Meneses Montserrat

El YouTuber indi Elvish Yadav ha estat arrestat per suposadament subministrar verí de serp per fer-lo servir com a droga recreativa en raves.

L'influencer, que té 15 milions de subscriptors a YouTube, va ser detingut en aplicació de la Llei de Vida Silvestre, segons l'emissora india NDTV.

Una festa en què estava al novembre va ser aplanada sota la sospita que els assistents a la festa estaven utilitzant verí de serp com a droga.

La policia va iniciar una investigació i va interrogar cinc persones sota sospita de contraban de serps, que van assenyalar Yadav com el presumpte organitzador de les festes i del subministrament de verí de serp.

Yadav, que va guanyar una versió índia de Gran Germà, Bigg Boss OTT, va negar tots els càrrecs, va informar NDTV. Va dir que cooperaria plenament amb la policia.

Nou serps, incloses cobres, van ser recuperades de la festa juntament amb 20 ml de verí de serp, va dir l'emissora.

Yadav ha estat condemnat a 14 dies de custòdia judicial, quatre mesos després del seu primer interrogatori, ha informat el Times of India.

El cas va sortir a la llum després d'una denúncia presentada per l'organització de benestar animal People For Animals, al·legant que Yadav i altres estaven gravant vídeos amb serps i verí de serp, segons India Today.