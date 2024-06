Assalten i ocupen la botiga de la Copa Amèrica a Barcelona

per J.C. Meneses Montserrat

Nova acció dels activistes climàtics a Barcelona. Uns 30 activistes d'entitats ecologistes han ocupat aquest dimecres la botiga de la Copa Amèrica de Vela, ubicada al Moll de les Drassanes de Barcelona.

El grup d'ecologistes ha llançat pintura vermella a la part exterior en una acció protesta contra l'esdeveniment, que se celebrarà d'agost a octubre a la capital catalana.

L'acció, que han dut a terme coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, l'han reivindicat End Fossil Barcelona, Arran, Fridays For Future Barcelona, Futur Vegetal i No a la Copa Amèrica.

Totes les associacions esmentades, en un comunicat conjunt, han assenyalat que es tracta d'una “acció prèvia” a la manifestació ecologista convocada per aquest dissabte, on hi pot haver accions més contundents.

L'activista d'End Fossil Barcelona, Sara Santana, ha explicat en declaracions a Europa Press que han ocupat la botiga des de les 10:30 fins a les 12:45, aproximadament. Alhora, ha assegurat que ho han fet de manera "pacífica".

Alguns participants a la protesta també s'han concentrat a l'entrada de la de l'establiment comercial dedicat a la Copa Amèrica, amb una pancarta on es podia llegir: 'Acabem el capitalisme, salvem el planeta'.

Tot i l'ocupació, Santana ha aclarit que "alguns clients" han pogut comprar articles. No se sap ni quants ni com.

Protesten en contra dels "macroesdeveniments i macroprojectes que vénen a destuir Barcelona"

Un representant de l'entitat Arran, Miquel Roca, ha detallat els mitjans de comunicació que estan en contra dels “macroesdeveniments i macroprojectes que vénen a destruir” Barcelona. De la mateixa manera, ha criticat que es posin per davant els interessos dels rics a les necessitats dels veïns, ha dit textualment.

Per la seva banda, la també activista d'Arran, Júlia Roig, ha avisat: “Això és només un primer avís, ens veiem a la manifestació del 8 de juny per demostrar tota la força de les que ja no podem més”, ha exclamat a declaracions als periodistes presents a la protesta.