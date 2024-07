Assalts a Ciudad Lineal: dues àvies, ferides després de patir intents de robatori

per Redacció CatalunyaPress

Les últimes setmanes, dues dones han estat víctimes de violents atracaments al portal dels seus domicilis situats al districte de Ciudad Lineal, i han resultat ferides en tots dos casos, segons han confirmat fonts policials a Europa Press.

El primer incident va tenir lloc al carrer Colomer, a prop de la plaça de bous de Las Ventas, on una dona de 86 anys va ser atacada violentament en entrar al replà del seu edifici. La víctima, en notar una presència darrere seu, va ser empesa a terra per un individu que li va robar una polsera d'or.

L'anciana, encara a terra, va demanar auxili, moment en què el lladre va abandonar l'edifici. Segons l'informe policial, al qual va tenir accés el diari El Mundo, l'agressor va ser descrit com "un home de complexió normal i cabells curts". Lamentablement, l'edifici no tenia càmeres de seguretat, i la dona va manifestar el seu temor cap als llogaters del segon pis, on s'han registrat diverses detencions anteriorment.

El segon robatori va passar al carrer Francisco Madariaga, afectant una dona de 94 anys. Tot i que l'incident va tenir lloc fa un mes, la denúncia va ser presentada recentment per la seva filla, a causa del delicat estat físic de la víctima. En aquest cas, una veïna va ser qui va alertar les autoritats després d'escoltar sorolls i trobar l'anciana ferida al replà. La víctima va ser empesa, i l'agressor li va arrencar una polsera de la mà dreta, a més d'un collaret d'or amb maragdes i brillants. La policia, no obstant, no compta amb una descripció física del segon assaltant.

Tots dos casos han generat una creixent preocupació entre els residents del districte de Ciutat Lineal, que sol·liciten més presència policial i la instal·lació de càmeres de seguretat per prevenir futurs incidents.

Ciudad Lineal és un dels 21 districtes que conformen la ciutat de Madrid. Està dividit en nou barris administratius: Vendes, Poble Nou, Quintana, Concepció, Sant Pasqual, Sant Joan Baptista, Turó, Talaia i Costillars.

Situat al nord-est de Madrid, és un dels districtes més poblats de la ciutat, amb més de 212.000 habitants.