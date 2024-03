Assassinen a trets el fisioculturista i 'influencer' Denis Yoshio Feltrim

Denis Yoshio Feltrim, conegut per la seva activitat com a fisioculturista i 'influencer' a Sao Paulo, va ser assassinat a trets per dos individus que circulaven amb moto.

Els fets van tenir lloc a escassos metres de la residència del jove, on els agressors van disparar diverses vegades abans d'atropellar-lo i fugir.

La tragèdia ha pres per sorpresa familiars, amics i seguidors de Denis, que va ser traslladat a l'Hospital Municipal de Tatuape pel seu propi germà. Tot i això, una de les bales va aconseguir la seva columna vertebral, i els serveis d'emergència lamentablement no van poder salvar la seva vida.

Les reaccions davant aquest crim han estat nombroses les últimes hores. Familiars i familiars han expressat el seu dolor en xarxes socials, rendint homenatge a la memòria del fisioculturista i 'influencer'.

"Amb extrema tristesa els informem de la mort de Denis Yoshio. No puc pensar, no puc entendre. No sóc res sense tu. Si us plau, torna a casa el meu amor", va escriure la seva nòvia, Amanda, als seus perfils en línia.

La mare de Denis també va compartir un missatge lamentant la pèrdua del fill i enviant paraules d'amor cap a ell. "Avui Déu va recollir el meu fill, Denis Yoshio Feltrim. El meu amor, príncep, descansa als braços del senyor", va expressar.

Segons els detalls que s'han recopilat fins ara, Denis havia patit una avaria al seu vehicle i, en sol·licitar ajuda per arribar a casa, va ser atacat pels dos individus mentre caminava cap a la seva residència.

Encara que encara no se sap si Denis havia rebut amenaces prèvies o si tenia enemics, la Policia Civil ha iniciat una investigació i ha sol·licitat exàmens pericials per aclarir el cas.

L'homicidi ha estat registrat al 31è Departament Policial de Vila Carrão, i les autoritats han sol·licitat la col·laboració ciutadana per identificar i aturar els responsables.

Denis Yoshio Feltrim, també conegut com a Feltrim, era un destacat fisioculturista brasiler i una figura emergent a les xarxes socials, especialment a Instagram.