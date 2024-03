Atropella un policia fugint d'un control i protagonitza una persecució

per Redacció CatalunyaPress

Un motorista ha atropellat aquest dissabte a la tarda un policia, mentre fugia d'un control a Santa Coloma de Gramenet, i ha protagonitzat una persecució, tal com ha informat El Nacional. L'home, que va acabar donant positiu al test d'alcoholèmia, va ser detingut en l'intent de fugir. Mentrestant, el policia va patir ferides lleus i, segons les mateixes informacions.

Tot va començar quan l'home va fer "cas omís" a les instruccions dels agents del Districte 3 de Santa Coloma quan aquests li van indicar que s'aturés per poder inspeccionar el vehicle i demanar-li la documentació. En comptes d'alentir la marxa, va accelerar per poder fugir, i va ser en aquest procés quan va acabar envestint un dels policies.

Immediatament, un cotxe patrulla es va llançar a la seva persecució. Van arribar fins a Badalona. Al municipi, després de seguir-lo durant uns minuts pels seus carrers, finalment ho van poder interceptar, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana badalonina. Al test d'alcoholèmia efectuat, Un cop detingut, el motorista va donar un resultat positiu de 0,70 mil·ligrams per litre d'aire espirat, que és més del doble del límit permès per llei. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, va compartir la informació al seu compte de X (antic Twitter), deixant clar que “seguim treballant per netejar els carrers de gentussa”.