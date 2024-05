Els Bombers apaguen l'incendi que ha cremat una empresa a Sant Fost

Els Bombers de la Generalitat han apagat aquest divendres 17 de maig a les 12:15 un incendi iniciat en una empresa de desballestat de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental). El cos ha anat informant puntualment sobre l'avenç en la lluita contra les flames des del perfil de X.

Els bombers han apagat els diferents punts calents de l'incendi, el qual ha afectat l'estructura metàl·lica del cobert, així com pneumàtics, un cotxe i altres elements desballestats.

Després de rebre avís (cosa que ha passat cap a les 9.15 del matí), els bombers han enviat fins a 11 dotacions al lloc, que s'han dedicat a sectoritzar el foc tant per protegir la nau com a evitar que es propagués a tothom material.

Focs més inusuals, però ''més devastadors''

Ara que ens aproximem a l'estació més calorosa de l'any (ia la que fa que l'alerta per incendis estigui més encesa), la responsable de programa i investigadora del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Míriam Piqué, ha assegurat que actualment els incendis són menys freqüents però "de gran intensitat i més devastadors i violents" a causa de l'abandó de les activitats agrícoles forestals i l'acumulació de biomassa.

Així ho ha explicat en una jornada a la Fundació Catalunya La Pedrera sobre incendis forestals i canvi climàtic aquest dijous amb el cap de l'Àrea del Grup d'Actuació Forestal de la Generalitat, Marc Castellnou; el cap de planificació forestal del Centre de la Propietat Forestal, Ricard Farriol; el cofundador de l'IAAC, Vicente Guallart; i el responsable de Sostenibilitat i Territori de la fundació, Miquel Rafa.

Piqué ha garantit que els boscos de Catalunya estan “adaptats al foc, perquè és un element natural dels ecosistemes mediterranis”. Per abordar la gestió dels incendis, ha explicat que "no hi ha una solució única", i ha instat a invertir en àrees de baixa càrrega de combustible, avançar en la gestió dels boscos per adaptar-los al canvi climàtic, i integrar una planificació a la gestió.

Societat conscienciada

Per part seva, Castellnou ha explicat que Catalunya és un dels llocs d'Europa "més conscients del problema", i ha garantit que es necessita una legislació a l'alçada dels problemes forestals.