Els Bombers han atès 116 avisos per la pluja intensa aquesta nit

Els Bombers de la Generalitat han rebut 116 avisos per pluja intensa entre les 20 hores d'aquest dissabte i les 8 d'aquest diumenge, sobretot per inundacions i caigudes d'elements no estructurals a la via pública, i la regió d'emergències Tarragona n'ha concentrat tres de cada quatre avisos.

En concret, l'entorn de la ciutat de Reus és on s'han concentrat més avisos les últimes hores, amb 52 avisos únicament en aquesta zona, segons ha informat el cos de bombers en un missatge al compte de X, recollit per Europa Press .

Pel que fa a la resta de Catalunya, la regió d'emergències del sud ha tingut 18 avisos; la del nord, 9 avisos; i les regions de Girona i centre de Catalunya, un avís a cada cas.

