Els Bombers atenen un 11% menys d'avisos per Sant Joan que l'any passat

per Gabriel Izcovich

Els Bombers de la Generalitat han atès 833 avisos entre les 20 hores d'aquest diumenge i les 8 hores de dilluns relacionats amb la nit de Sant Joan, fet que suposa un 11% menys que les xifres de la mateixa jornada de l'any passat, quan van atendre 934 avisos.

Segons ha informat la Conselleria d'Interior aquest dilluns en un comunicat, del total dels avisos atesos, 187 corresponen a incendis de vegetació (102 menys que l'any passat), 505 més a incendis urbans (31 més), i 126 més són de altres tipus de serveis (tres més).

Entre els incidents més destacables, els Bombers de la Generalitat han rebut un avís a les 1.39 hores a Torredembarra (Tarragona), per un foc a l'exterior d'un xalet familiar que s'ha propagat a l'interior del garatge ia la planta baixa, i el fum ha afectat el primer pis, tot i que no hi ha hagut ferits perquè els llogaters estaven a l'exterior de l'immoble.

Alhora, cap a les 1.55 hores, s'ha informat d'un altre incendi al polígon industrial de Camí dels Frares, a la ciutat de Lleida, que ha afectat dues naus industrials i ha cremat pintures, material divers i una furgoneta que estava estacionat a l'exterior .

El cos de bombers ha mobilitzat 10 dotacions per extingir el foc del polígon industrial que, amb dades actualitzades fins a les 11.20 hores, encara seguia cremant, afectant el garatge, la planta baixa i el primer pis de les instal·lacions.

El dispositiu del cos d'Agents Rurals per a la nit de Sant Joan ha comptat amb 400 efectius a tot Catalunya, amb feines a desenvolupar entre els dies 21 i 24 de juny.

En total, els Agents Rurals han fet 808 actuacions, de les quals 436 han estat inspeccions de fogueres, i 66 controls més sobre llançaments de petards i material pirotècnic.

Al llarg de la revetlla de Sant Joan, el cos s'ha centrat a controlar material pirotècnic i comprovar i investigar incendis de vegetació forestal.