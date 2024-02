Busquen una dona dels EUA instal·lada a Madrid que ha desaparegut després de divorciar-se

L'associació SOS Desapareguts ha alertat de la desaparició "inquietant" d'una dona de 40 anys i amb nacionalitat nord-americana i americana que es va instal·lar fa pocs mesos a Madrid després de passar un divorci difícil.

Es tracta d'Ana María Knezevich Henao, el rastre del qual es va perdre el 2 de febrer passat a Madrid. Aquesta dona vivia a Miami, on resideixen els seus germans i la seva mare, i on va casar amb un ciutadà serbi, agafant el primer cognom, sent el de soltera Henao.

Però aviat va tenir problemes en el seu matrimoni, i va optar pel divorci, un procés que va començar al gener i es va tornar "molt dur i complicat, fins al punt de demanar ajuda mèdica per depressió", segons ha explicat a Europa Press el president de SOS Desapareguts i portaveu de la família, Joaquín Amills.

Per posar terra pel mig, Ana María va arribar al desembre a Madrid, on viu una amiga de la infància, i es va instal·lar en un pis el lloguer del qual caducava al març. Per això, el dia abans de la desaparició totes dues van estar mirant un nou habitatge. De fet, la darrera comunicació fefaent de la desapareguda va ser el dia 2 a les 11.30 hores comunicant a la seva amiga que no li havia agradat.

La seva amiga li va escriure aquell mateix dia, sense obtenir resposta, i el següent. Preocupada, li va trucar per telèfon sense èxit. Era molt estrany que no li contestés perquè el 5 de febrer viatjaven juntes a Barcelona per assistir a un esdeveniment i Ana María “estava molt il·lusionada amb això”. De fet, va arribar a anar en va a l'estació d'Atocha per si de cas hagués perdut el mòbil.

Un missatge de whatsapp molt estrany

Així doncs, a les 13.00 hores del dia 3 tant aquesta amiga com una altra que viu a Europa i que anava a visitar ben aviat Ana María a casa seva a Madrid van rebre un missatge idèntic a Whatsapp --la primera en espanyol i la segona en anglès- provinents del mòbil de la desapareguda en què els diu que "havia conegut una persona meravellosa i que se n'havia anat amb ella a una casa de camp situada a dues hores de Madrid, però que allà hi ha mal senyal, per això que ja contactaran amb elles quan tornés”.

Mai més n'han rebut cap missatge. A més, tant les destinatàries com la família d'Ana María no creuen que ho escrivís ella, ja que no és la seva manera de parlar ni escriure. "Sembla com si li haguessin passat un corrector", apunta Amills.

Alarmades, l'amiga espanyola va anar al domicili de la desapareguda. Al no respondre ningú a la porta, va trucar als serveis d'emergències. Després d'explicar-los els fets, els Bombers van entrar al pis per una finestra i van comprovar que no hi havia signes de violència ni desordre, sinó el normal en aquestes estances.

Això sí, una veïna va afirmar que havia vist llum a la vivenda dissabte a la matinada a la matinada. un esprai negre la càmera del telèfon de l'entrada i la de seguretat al costat de l'ascensor.

Davant de tot això, s'ha interposat una denúncia per la seva desaparició a la comissaria de la Policia Nacional, que ara porta la investigació dels fets. Tant l'amiga com els familiars van assegurar als agents que no encaixa amb la manera d'actuar d'Ana María que desaparegués d'aquesta manera, deixant penjades les persones tan properes amb què havia fet plans. Seria la primera vegada que ho fes.

Tampoc els quadra que abandonés Madrid de sobte, una ciutat la vida cultural de la qual li encantava i on volia refer la seva vida. Tampoc creuen que fos ella la que escrivís els missatges, i per això temen que estan amb algú en contra de la seva voluntat.

Per això, demanen a la policia que geolocalitzi el mòbil d'Ana María, que ara ja no dóna senyals, per comprovar on va ser l'última vegada que es va connectar el terminal. També sol·liciten que comprovin les càmeres de seguretat de l'edifici on vivia i els voltants.

Per la seva banda, el president de SOS Desapareguts demana ajuda ciutadana per localitzar aquesta dona, la pista de la qual es va perdre ja fa gairebé dues setmanes, ja que la seva desaparició "presenta uns trets molt preocupants des del primer moment". "És dels pocs casos en què no hem rebut cap notícia", ha indicat.