El 'cura rocker' de Saragossa mor després d'incendiar-se el seu hàbit amb una espelma

per J.C. Meneses Montserrat

Tràgica notícia. El reconegut sacerdot conegut com el 'cura rocker' del barri de Sant Gregori a Saragossa ha perdut la vida aquest dijous a la matinada a l'Hospital Miguel Servet. Javier Sánchez va patir greus cremades el cap de setmana passat de Pasqua després que la seva roba s'incendiés en encendre una espelma.

Els lamentables successos van tenir lloc al convent de Santa Isabel, on residia el sacerdot. La tragèdia es va desencadenar mentre intentava encendre una espelma, moment en què una espurna va encendre el seu hàbit. Tot i ser traslladat ràpidament a l'hospital esmentat, lamentablement, no es va poder recuperar de les ferides sofertes després de diversos dies ingressat.

El pare Sánchez era una figura molt estimada i reconeguda al barri de la capital aragonesa. A més de la seva labor religiosa, era conegut per tocar la guitarra en concerts benèfics. Segons informes de l'Herald d'Aragó, fa gairebé una dècada va llançar el seu tercer disc titulat "A tu aire", on va incloure una varietat de gèneres com rock, pop i balades amb un missatge creient però subtil, segons el que s'ha revelat en una entrevista amb el mateix mitjà el 2015.

El funeral del sacerdot es durà a terme en una cerimònia privada aquest divendres, 5 d'abril, al convent de les Germanes Concepcionistes Franciscanes de Saragossa, segons el confirmat per fonts properes.