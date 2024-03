Capten dos homes que gravaven menors i venien el contingut sexual a OnlyFans

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 d'Arganda del Rey (Madrid) ha dictat aquesta setmana presó provisional comunicada i sense fiança per a dos homes detinguts per la Guàrdia Civil per gravar contingut sexual a dues noies de 17 anys i vendre aquestes imatges en conegudes xarxes socials.

Els fets van ser revelats per la directora de l'IES Las Llacunes de Rivas Vaciamadrid, que va denunciar davant la Guàrdia Civil fa uns mesos que una alumna menor d'edat que estudiava al centre, M., estava fent vídeos porno i venent contingut multimèdia sobre pràctiques sexuals en solitari o amb altres persones.

La mateixa menor, defensada per l'advocada Beatriz Uriarte d'Ospina Advocats, en algun dels vídeos va nomenar una agència i va explicar com es va iniciar en aquesta activitat, dient que el seu pare "estava a casa i coneixia el que havia passat", tal i com com apareix a la interlocutòria a què ha tingut accés Europa Press.

La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil i de la Policia Judicial de Rivas Vaciamadrid van començar llavors a investigar.

Així, els agents van localitzar un dels llocs on la nena estaria fent aquests vídeos més grans, situat a les Quatre Torres del Passeig de la Castellana de Madrid. També gravaven a hotels de luxe de Barcelona.

A la investigació, els agents van aconseguir identificar dues persones, R. i E., que recollien la menor i la portaven a hotels on aquesta realitzava alguns dels vídeos de caràcter sexual.

Per això, la noia rebria diners a través de bizum a través d'un compte el titular del qual és el seu pare, "investigat per aquests fets que és qui rep els diners dels bizum".

Les indagacions de la Policia Judicial indiquen que si bé la menor M. i probablement el seu progenitor s'estaria lucrant per la venda d'aquest material pornogràfic, “hi hauria una organització que estaria donant suport econòmic, tècnic i humà previ a la menor i que de la creació i distribució d'aquest material estarien obtenint un important lucre econòmic”.

Menors en situació de precarietat

Els investigadors assenyalen que aquestes persones estarien utilitzant menors en situació de precarietat, com ara M., una migrant de Veneçuela amb una difícil situació econòmica.

Però en el transcurs de les indagacions s'esmenta una altra víctima menor anterior, T., que hauria estat traslladada a Xipre per R. i tancada en un habitatge "fent-la treballar dia a dia" realitzant vídeos de contingut sexual i fins i tot agredint-la.

De les converses telefòniques analitzades per la Guàrdia Civil es desprèn que el 'modus operandi' del detingut R. era asilar i allunyar les noies de les seves famílies, portant-les fins i tot a un altre país, per explotar-les sexualment. A més, s'observa la dependència emocional de les víctimes respecte a aquest presumpte tractant.

M. es va assabentar del que li va passar T. i va intentar deixar la relació sentimental que creia mantenir amb R. en una trobada que tots dos van mantenir en un domicili. Per això, en apreciar un possible risc per a la integritat física de l'adolescent, dos guàrdies civils es van desplaçar cap a aquesta casa.

Però, encara que van escoltar crits, després tots dos havien resolt els seus problemes, continuant "amb la seva convivència i activitat junts".

La investigació policial també demostra que els detinguts eren coneixedors de la minoria d'edat de M., ja que feien servir documents d'una altra persona per allotjar-la en un hotel, entre altres exemples.

També aprecien la “mercantilització i cosificació” de la noia. També de les converses s'assabenten que sabien que l'altra víctima tenia al moment dels suposats fets delictius 17 anys.

La interlocutòria també recull que el sospitós R. es dedicava a la gestió de comptes d'Only Fans a través d'una agència de "representació, promoció de models i la gestió de comptes, quan aquestes anomenades models el que fan és contingut pornogràfic juntament amb els investigats, material que es ven i reparteixen els diners al 50%”. I que el seu soci E. es dedicaria a la captació de noies.

Captades pel mètode del 'lover boy'

La Guàrdia Civil creu que les menors van ser captades pel seu presumpte tractant a la xarxa social Tinder i "es van fer Novios", mantenint les víctimes una forta dependència emocional respecte a ell.

El mecanisme de captació i explotació és l'anomenat 'Lover boy', "conegut 'modus operandi' d'alguns tractants a la comissió de Delictes de Tracta d'Éssers Humans".

A la interlocutòria es revela també que no era l'única interacció d'aquest individu amb noies menors d'edat. Per tot això, el Ministeri Fiscal va redactar que hi ha indicis de criminalitat almenys per un delicte de corrupció de menors i inducció a la prostitució, entenent que hi ha també un risc de destrucció i ocultació de proves.

Durant la seva declaració davant la Guàrdia Civil, l'arrestat E. ha negat que es dediqués a captar noies, ha apuntat que "mai s'ha lucrat dels diners del porno i mai ha autoritzat la difusió de cap vídeo de caràcter sexual en què ell aparegués" .

També va declarar que totes les relacions sexuals mantingudes amb les perjudicades havien estat consentides i que pensava que eren més grans.

L'altre detingut va reconèixer que gestionava comptes d'Only Fans de noies però que ell "ni contacta ni grava menors, que tot el que fa és amb consentiment, que fins i tot té contractes amb algunes, que grava a casa seva i altres vegades en hotels o altres llocs i que alguna vegada dóna certes 'directrius o consells' a les noies per als seus enregistraments".

Igualment, R. va manifestar que T. és la seva exparella i que amenaçava i assetjava M. i que està obsessionada amb ell.

I que va conèixer M. per Tinder, "que és una app a la qual per pertànyer cal ser més gran, motiu pel qual ell pensava que era més gran".

Finalment, el Jutjat d'Arganda ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als dos investigats com a presumptes responsables de dos delictes de tràfic d'éssers humans, un altre delicte contra la Hisenda Pública, ja que facturaven a l'estranger, i delicte una altra corrupció de menors i inducció a la prostitució.

També els imposa la prohibició dels arrestats d'acostar-se a menys de 500 metres de les dues noies, així com comunicar-les per cap mitjà.