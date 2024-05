Catalunya és la comunitat autònoma on més robatoris de coure es produeixen

**Històrica interrupció a Rodalies Catalunya a causa d'un robatori de coure durant les eleccions autonòmiques**

El diumenge 12 de maig, coincidint amb les eleccions autonòmiques a Catalunya, es va registrar un robatori de 40 metres de cable a la xarxa ferroviària catalana, provocant la interrupció més gran del servei de Rodalies en la seva història. Aquest succés se suma als 46 robatoris de coure reportats el 2024 i als 151 incidents relacionats amb aquest material el 2023 a Catalunya, segons dades del Ministeri de Transports i Adif, i tal com ha recollit Voz Populi. La província de Barcelona ha estat la més afectada i ha concentrat el 67% dels robatoris.

El preu del coure ha assolit el seu màxim en dos anys, amb un increment del 19% a la Borsa de Metalls de Londres des de començament del 2024, superant els 10.255 dòlars per tona. Aquest augment de preu, impulsat pel temor a una reducció de l'oferta i la demanda creixent a Europa i als Estats Units, ha generat un auge en els robatoris d'aquest material, especialment en infraestructures com les ferroviàries.

El robatori, perpetrat a la subestació de Montcada Bifurcació (Barcelona), va provocar un curtcircuit significatiu a les instal·lacions i telecomunicacions de Rodalies. El ministre de Transport, Óscar Puente, va informar que les reparacions, que són complexes, faran uns dos mesos i que costaran aproximadament 15 milions d'euros. Durant aquest període, més de 120.000 viatgers es veuran afectats fins que el servei es restableixi del tot.

Entre el 2019 i el 31 de març del 2024, es van registrar 11.151 incidents que van afectar la seguretat a Catalunya, i van fer una mitjana de 30 casos diaris. Del total nacional, el 52,1% dels incidents van tenir lloc a Catalunya, amb Barcelona representant el 32,5%, una xifra 2,8 vegades superior a la de Madrid, que va registrar l'11,4% dels incidents.

Per combatre aquesta situació, els Mossos d'Esquadra van incrementar a l'abril un 251% les hores de patrullatge preventiu contra els robatoris de coure respecte al març del 2023, totalitzant 7.411 hores, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona i la província de Tarragona. També s'han implementat drones per vigilar les instal·lacions ferroviàries. Les autoritats indiquen que tant les bandes organitzades com els lladres oportunistes aprofiten la falta de seguretat a les infraestructures per robar coure, que té una alta demanda al mercat negre.

Pel que fa a les responsabilitats, el director general dels Mossos, Pere Ferrer, va assenyalar que Adif és responsable de protegir la infraestructura. Per la seva banda, el Govern, representat pel secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas, va culpar la manca de manteniment i la insuficient inversió de l'Estat a la infraestructura. La Conselleria de Territori sosté que la seguretat és competència del conseller dʻInterior, Joan Ignasi Elena, però subratlla que lʻarrel del problema és la manca dʻinversió estatal.