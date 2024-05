Cinc homes s'enfronten a 90 anys de presó per agredir sexualment dos menors

per Redacció CatalunyaPress

Cinc homes s'enfronten a gairebé 90 anys de presó per agredir sexualment dos menors d'edat a qui es van emportar per força en cotxe.

La secció segona de l'Audiència Provincial de Balears celebrarà la vista prèvia al judici contra aquestes persones dimecres a les 09.30 hores.

Segons l'escrit d'acusació, els fets es remunten al 30 de novembre del 2019, quan els acusats, acompanyats d'un menor, van anar a un local d'oci nocturn, on es van trobar amb les víctimes, de 15 i 16 anys aleshores.

Al llarg de la nit, les menors es van anar caminant amb un dels processats a un altre local, moment en què va aparèixer un cotxe conduït per un altre dels encausats, a l'interior dels quals hi havia la resta d'imputats a la causa.

Tots ells van demanar a les noies que entressin al cotxe, i elles es van negar. Aleshores, un d'ells va empènyer una de les adolescents perquè entrés al vehicle i els acusats que eren dins la van agafar dels braços. Al seu torn, el noi menor va agafar l'altra víctima i la va ficar al maleter.

Un cop dins del cotxe, quatre dels acusats van començar a fer tocaments a una de les menors, demanant aquesta que paressin però sense parar ells dels seus actes.

Tot seguit, van conduir el cotxe a un lloc aïllat i desconegut per a les víctimes, i dos dels acusats, juntament amb el menor d'edat, van baixar del cotxe a una.

Tot seguit, van començar a grapejar-la novament per tot el cos i davant els intents de desfer-se de la noia, un dels acusats va emprendre una actitud agressiva contra ella. Segons Fiscalia, la va agafar, la va recolzar sobre un mur i la va violar.

Al mateix temps, l'altra menor va estar a la part del darrere del vehicle, a l'interior del qual hi havia tres dels acusats, que van tancar la porta bruscament perquè no en pogués sortir.

Aquests van conduir el cotxe fins als voltants del port, on un dels acusats, en presència dels altres dos, va fer tocaments a la víctima i va intentar forçar-la perquè li fes una fel·lació, si bé ella va forcejar i va aconseguir evitar-ho.

Després d'això, els tres processats van tornar amb cotxe al lloc anterior, on hi havia la resta d'imputats, i, en arribar, un altre dels encausats va pujar al vehicle i va grapejar la noia per tot el cos, si bé la menor es va resistir intensament .

Els fets, segons el parer de Fiscalia, són constitutius de tres delictes d'agressió sexual, dos dels quals a menor de 16 anys. Per tots demana penes que sumen gairebé 90 anys de presó, a més d'interessar que les víctimes siguin indemnitzades en la quantitat total de 70.000 euros.