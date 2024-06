Comença el judici a l'acusat de violar una adolescent a Igualada

per Gabriel Izcovich

El judici a l'acusat de violar una noia de 16 anys la matinada de l'1 de novembre del 2021, quan sortia d'una discoteca a Igualada (Barcelona) per la celebració de Halloween, començarà dilluns a l'Audiència de Barcelona i sense que tingui assistir ni declarar.

La primera jornada de judici començarà amb l'interrogatori de l'acusat (llevat que la defensa demani endarrerir-lo fins que s'exposin totes les proves) i amb la declaració de la víctima, que no haurà d'acudir perquè s'utilitzarà com a prova l'enregistrament de la declaració a la fase d'instrucció.

Entre dimarts i dimecres compareixeran 32 mossos d'Esquadra que van investigar el cas, dijous es farà una prova pericial i divendres la sala veurà vídeos relacionats amb la investigació i serà el torn dels informes finals.

La Fiscalia reclama per a l'acusat una condemna de 45 anys de presó per intent d'assassinat i agressió sexual, i entre les mesures per protegir la víctima el tribunal ha prohibit difondre informació sobre la seva identitat, dades que la puguin identificar o circumstàncies personals relacionades amb les seves necessitats de protecció.

A més de la Fiscalia, al judici també intervindran com a acusacions la família de la víctima, l'advocacia de la Generalitat, l'Ajuntament de Masquefa i el d'Igualada (Barcelona), la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals ( Fecasarm), Vox i l'empresa que gestiona la discoteca on va ser la noia aquella nit.

Agressió de matinada

Segons l'acusació pública, l'home es va trobar amb la víctima la matinada de l'1 de novembre del 2021, cap a les 6.10 hores, la va perseguir i la va atacar.

Després, "durant aproximadament 20 minuts, en una zona solitària i òrfena de testimonis, poc il·luminada i sense càmeres, el processat, amb absolut menyspreu a la seva condició de dona, la va colpejar en diverses parts del cos i mentre la subjectava amb força, la va penetrar de manera brutal", afegeix l'escrit d'acusació del fiscal, consultat per Europa Press.

Després la va colpejar al cap amb un objecte, va fugir i la va deixar abandonada a terra, on la va trobar un camioner amb ferides per les quals va necessitar cirurgia.

Acusacions

L'acusació particular que exerceix la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) també demanarà la mateixa pena que la fiscal, i també són acusació l'Advocacia de la Generalitat, l'Ajuntament de Masquefa (Barcelona) i el d'Igualada.

A més de la pena de presó, la Fiscalia també exigeix una indemnització de 155.944,35 euros per a la jove, i que a l'home se li imposin deu anys més de llibertat vigilada quan surti de presó i la prohibició d'acostar-se i comunicar-se amb la víctima.