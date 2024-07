Commoció a Cantàbria: troben 10 cadells de gos morts en un contenidor

per Pau Arriaga Pérez

La Policia Local de Castro Urdiales està investigant l'aparició de 10 cadells de la raça border collie , morts en un contenidor de Sámano.

Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, els fets es van produir divendres passat 28 de juny quan una persona va informar la veterinària municipal de la presència dels cadells morts en un contenidor de Sámano, una pedania del municipi.

Des del Consistori, a través de la Policia Local, s'ha iniciat una investigació i s'ha fet una crida a la ciutadania perquè hi col·labori aportant qualsevol informació.

La regidora Virginia Losada ha assenyalat que "aquest tipus d'actes no poden quedar impunes" i que tota la ciutadania "hem de treballar junts per protegir els animals i garantir-ne el benestar".

L'Ajuntament de Castro Urdiales ha recordat que l'abandonament d'animals és un delicte i que hi ha vies legals per lliurar a un animal a una protectora o associació en cas que no se'n pugui fer càrrec.

L'article 340 bis de la Llei orgànica 3/2023 del Codi Penal, en matèria de maltractament animal, estableix una pena de presó de 12 a 24 mesos, a més de la pena d'inhabilitació especial de dos a quatre anys per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença danimals, així com multa entre 50.000 euros i 200.000 euros.

Maltractament animal

El delicte de maltractament animal, en el tipus bàsic, està regulat a l'article 340 bis.1 del Codi Penal.

La conducta típica consisteix a causar a un animal una lesió, sempre que es donin els requisits següents:

S'ha de tractar d'un animal domèstic, amansat, domesticat o que visqui temporalment o permanent sota el control humà.

La lesió produïda ha de requerir, per al restabliment de la salut de lanimal, tractament veterinari.

Aquesta lesió es causarà fora de les activitats regulades legalment (com la caça).

Sempre que es donin els requisits anteriors, es comet un delicte bàsic de maltractament animal. A més, el Codi Penal especifica que es pot causar la lesió per qualsevol mitjà i procediment, incloent-hi els actes de caràcter sexual.

A aquest delicte correspon una pena de presó de 3 a 18 mesos, o multa de 6 a 12 mesos. En tot cas, també s'imposarà la pena d'inhabilitació especial d'1 a 3 anys per a l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença d'animals.

Igualment, el delicte bàsic de maltractament animal es comet si es causen lesions a un animal vertebrat diferent dels anteriors, sempre que també calgui tractament veterinari i es faci al marge de les activitats legals.

En aquest cas, les penes són diferents: presó de 3 a 12 mesos o multa de 3 a 6 mesos, i la pena d'inhabilitació especial d'1 a 3 anys per a l'exercici de la professió, l'ofici o el comerç que tingui relació amb els animals i per a la tinença danimals.

A més, si per cometre el delicte s'han utilitzat armes de foc, el jutge o el tribunal pot imposar, motivadament, la pena de privació del dret a la tinença i el port d'armes per un període d'1 a 4 anys. És important destacar que això només és una possibilitat (no necessàriament s'ha d'imposar aquesta pena).