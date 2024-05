Condemnats a mort per violar en grup una nena i cremar-la viva en un forn

Horrible succés que ha commocionat el món. Dos germans van ser condemnats a mort a l'Índia per violar en grup una nena de 14 anys i després cremar-la viva en un forn de carbó.

Els germans, identificats en els informes publicats únicament com a Kalu, de 25 anys, i Kanha, de 21 anys, van ser sentenciats el dilluns 20 de maig per un tribunal especial per a la Llei de Protecció de Nens contra Delictes Sexuals (POCSO) al districte de Bhilwara de Rajasthan, segons Hindustan Times., The Hindu and India Today .

El tribunal ha absolt set persones més després de ser acusades de participar en l'eliminació del cos de la nena, segons The Hindu . El fiscal especial Mahaveer Singh Kishnawat va dir que planejava apel·lar l'absolució, segons publiquen els mitjans locals indis.

La noia va desaparèixer el matí del 2 d'agost del 2023 mentre cuidava el bestiar al seu llogaret, recull la premsa local. Després de denunciar la desaparició es va iniciar una recerca i la família va trobar les sabates a prop d'un forn de carbó. Van trobar trossos d'os i un braçalet carbonitzat dins del forn en flames, per la qual cosa van alertar les autoritats.

La policia va anar al lloc i va trobar algunes de les parts del cos de l'adolescent en un estany dos dies després, segons India Today.

Els germans, que eren cuidadors del forn de carbó, van admetre davant la policia que després de llançar la víctima al forn, també van llençar algunes de les seves restes a un estany per obstaculitzar la investigació policial, recull el diari People.

A més, un examen forense va mostrar una horrible realitat: la nena era viva abans de ser ficada al forn. Segons la policia, la van colpejar al cap amb un pal en reiterades ocasions abans de ficar-la dins del forn.

"No hi ha lloc per al crim i els criminals a Rajasthan", va publicar el Ministre Principal Bhajan Lal Sharma a X,. "Si algú s'atreveix a cometre un delicte, no serà perdonat sota cap circumstància", afegeixen les autoritats locals.