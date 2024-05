Condemnats quatre joves a 138 anys de presó per violar una menor a Palma

per Redacció CatalunyaPress

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears ha condemnat quatre joves a 138 anys de presó per violar en grup una menor d'edat a una casa okupa de Palma.

Cal assenyalar que el judici contra els quatre condemnats es va celebrar dilluns i divendres de la setmana passada. Tots ells van negar els fets i es van remetre a respondre únicament preguntes de les seves defenses.

Dimarts, l'Audiència ha dictat sentència condemnatòria contra els acusats. En detall, el Tribunal imposa al principal acusat 50 anys de presó i una multa de 540 euros per quatre delictes d'agressió sexual i un delicte d'afavoriment a la prostitució coactiva d'un menor d'edat.

La Sala condemna dos acusats més a 32 anys de presó per quatre delictes d'agressió sexual. I, finalment, imposen al quart acusat la pena de 24 anys de presó per quatre delictes d'agressió sexual.

A més, cap no podrà aproximar-se a la víctima a menys de 500 metres ni tampoc comunicar-s'hi durant 20 anys i, conjuntament i solidàriament, l'hauran d'indemnitzar en la quantitat de 100.000 euros.

"En aquest cas, la gravetat dels fets, més enllà de la derivada del bé jurídic protegit i de les conseqüències de la seva lesió, és a dir, del fet de menyscabar la indemnitat sexual d'una menor, tanca en si mateix un contundent retret penal, que s'expressa en les circumstàncies concurrents concretes", assenyala la Sala.

Els magistrats destaquen la intensitat de la lesió i la reiteració de la conducta, "conminant la menor a suportar uns fets que no només eren impropis de la seva edat, sinó que a més el temor instaurat en ella, van ser especialment humiliants i vexatoris, aprofitant-se els acusats que la menor estava en una situació de particular vulnerabilitat que era fàcilment perceptible per ells, provocant-li la impactant situació traumàtica viscuda uns prejudicis que, presumiblement, seran difícilment reparables".

"Estimem que la gravetat de la conducta desplegada pels acusats cap a la víctima, el dany moral inherent a la mateixa i, conseqüentment, el greu perjudici que li pot ocasionar la proximitat dels acusats, justifiquen la imposició al mateix de la pena de prohibició d'aproximació", assenyalen els magistrats.

La resolució no és ferma, hi ha recurs d'apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB).