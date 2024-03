Condemnen a 40 anys de presó un expolicia per tortures a afroamericans

per Redacció CatalunyaPress

Un tribunal federal de Jackson (Estats Units) ha condemnat un exagent de la Policia de l'estat de Mississippi a 40 anys de presó per torturar dos homes afroamericans a principis del 2023 amb cinc companys més, dels quals tres ja han rebut els seus sentències respectives, mentre que s'esperen les altres dues aquesta mateixa setmana.

El jutge de districte Tom Lee ha imposat la sentència, que fins ara és la més dura de les quatre, contra l'exajudant del xèrif del comtat de Rankin, Christian Dedmon, per cometre les accions "més espantoses, brutals i cruels imaginables", segons ha publicat CNN .

Prèviament, el mateix jutge ha condemnat els exagents Hunter Elward (20 anys de presó), Jeffrey Middleton (17 anys i mig de presó) i Daniel Opdyke (17 anys i mig de presó), en considerar que els fets eren "atroços i menyspreables".

Les sis expolicias es van declarar culpables l'agost del 2023 dels càrrecs relacionats amb haver torturat dos homes negres, als quals van assaltar, van arrestar sense causa, van detenir il·legalment, van colpejar i van acusar falsament de delictes greus.

A més, Elward ha admès que va posar una pistola a la boca d'una de les víctimes per espantar-la, i després l'arma es va disparar de forma accidental, causant ferides greus a la boca, gola i coll, encara que va acabar sobrevivint.

Els dos detinguts també van ser obligats a despullar-se, a dutxar-se junts ia Nadóre líquids com oli de cuina, llet o alcohol, tot mentre rebien insults racistes i descàrregues elèctriques.

Després d'això, els agents --que s'autodenominen 'The Goon Squad' (L'esquadró de matons), a causa de la seva disposició a fer servir força excessiva i no denunciar-ho-- van intentar ocultar les seves accions mitjançant una tapadora que incloïa armes i drogues, cosa que van utilitzar per acusar les víctimes fins que un dels agents va admetre els fets.