Cop contra la marihuana: 4 detinguts pel presumpte cultiu de 1.400 plantes

per Redacció CatalunyaPress

Els Mossos d'Esquadra han anunciat la detenció de 4 persones per presumptament cultivar 1.400 plantes de marihuana en una nau industrial de l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i als quals se'ls acusa de diversos delictes per atemptar contra la salut pública i per defraudar el subministrament elèctric.

Els detinguts, de 23, 25, 28 i 31 anys, havien instal·lat el cultiu en una nau amb una gran infraestructura habilitada per al cultiu indoor, i la forta calor que desprenia va alertar la Policia Local de la localitat, que van avisar els Mossos , expliquen en un comunicat.

D'aquesta manera, la policia catalana va procedir a registrar el lloc, que va precintar després de localitzar la plantació, però l'endemà la Policia Local va veure que el precinte estava trencat i van sentir soroll a l'interior de la nau, i els Mossos van tornar a acudir i van trobar 4 persones amagades a la coberta, a les quals van detenir.

El cultiu d'aquesta droga es dispara

En els darrers temps, Catalunya ha esdevingut el gran viver de marihuana d'Europa.

Aquesta afirmació es reforça amb les dades que aporten, any rere any, actors policials i econòmics que, de moment sense gaire èxit, intenten fer front a un fenomen que avança imparable a un ritme descontrolat.

De fet, l'intendent dels Mossos d'Esquadra Toni Rodríguez va arribar a dir que Catalunya és "el Silicon Valley" del cultiu d'aquesta droga.