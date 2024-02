CSIF denuncia que un pres de Lledoners va agredir a cops de puny un funcionari

per Pau Arriaga Pérez

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), denuncia una nova agressió al Centre Penitenciari de Lledoners. Els fets van passar dimarts passat 13 de febrer, al Departament d'Infermeria del centre.

Un intern amb patologies psiquiàtriques, catalogat segons el protocol F3 (protocol de seguretat de risc elevat a causa de la perillositat) i un llarg historial d'incidents va agredir el cap d'unitat del departament. La víctima és un funcionari amb més de 25 anys d'experiència i que té prop de 60 anys.

L'intern li va donar cops de puny contundents al cap i les costelles provocant-li una fractura al pòmul. La intervenció del funcionari de servei, amb la col·laboració dels interns, va permetre la reducció de l'agressor.

Des de CSIF declaren que "no és un cas aïllat a Lledoners", recordant un altre assalt a una funcionària, trencant-li una dent i arrencant-li cabell. Cal destacar que el departament d'infermeria està destinat a persones amb mobilitat reduïda i d'edat avançada. la Direcció del centre tendeix a ubicar interns amb greus problemes psiquiàtrics, normalment sota règim tancat, ja que a Lledoners no hi ha cap unitat especialitzada, generant un greu risc de seguretat”.

"Acumulem un històric d'agressions a funcionaris i és coneguda la prioritat de la consellera Ubasart a l'aplicació de la política de zero contenció", apunta el sindicat.

Alhora, es pregunten quan es considerarà l'elaboració d'“una política de zero agressions”. CSIF recalca que els agressors són els interns, i els funcionaris, les víctimes.

Per això, asseguren que "rebutgem la preferència que se li atorga als interns i la manca de consideració als funcionaris" i es pregunten "Què més ha de passar? Quantes agressions més hem de patir abans que s'adoptin mesures adequades a la realitat ?”.

CSIF defensa que la tasca dels treballadors penitenciaris no obté el merescut reconeixement i exigeix mesures adaptades a aquest perfil d'interns. Així mateix, reivindica novament la necessitat de ser considerats agents de l'autoritat, així com l'aprovació de la jubilació anticipada.