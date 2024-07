Declaren culpable una infermera per matar set nadons

per Redacció CatalunyaPress

Lucy Letby, una infermera neonatal britànica, ha estat declarada culpable d'assassinar set nadons i d'intentar matar-ne sis més a l'hospital Countess of Chester, al nord-oest d'Anglaterra. Letby, de 33 anys, va dur a terme aquests crims entre el 2015 i el 2016, aprofitant la seva posició per causar danys letals als nadons.

El judici, que va començar l'octubre de l'any passat, va revelar detalls pertorbadors sobre les accions de Letby. Els fiscals van descriure com la infermera va injectar aire a les venes i estómacs dels nadons, els va administrar insulina i llet de manera no autoritzada, i va manipular equips mèdics per provocar col·lapses als infants. Els nadons afectats eren prematurs o estaven en condicions crítiques, cosa que feia difícil detectar inicialment la malícia darrere dels incidents.

Letby va ser arrestada tres vegades abans de ser finalment acusada el 2020. Durant el judici, la defensa va argumentar que Letby era una professional dedicada que estimava la seva feina i que els col·lapses i morts podien atribuir-se a causes naturals oa fallades de l'hospital. Tot i això, els fiscals van presentar proves contundents, incloent una nota escrita per Letby on admetia ser "malvada" i confessava els seus crims.

El jurat va deliberar durant 22 dies abans d'aconseguir un veredicte. Letby va ser declarada culpable de set assassinats i set intents d'assassinat, mentre que va ser absolta d'un càrrec d'intent d'assassinat i el jurat no va poder assolir un veredicte en diversos càrrecs més. La notícia de la seva condemna ha commocionat la comunitat mèdica i el públic en general.

Les famílies de les víctimes van expressar el seu agraïment al jurat i als experts mèdics que van testificar durant el judici. En una declaració conjunta, van destacar la importància de la recerca de la veritat i van sol·licitar privadesa per processar el veredicte i l'impacte emocional dels fets.

L'audiència de sentència està programada per dilluns que ve, i s'espera que Letby enfronti una pena significativa atesa la gravetat dels seus crims. Aquest cas ha ressaltat la necessitat d'una vigilància estricta i de protocols més rigorosos a les unitats neonatals per evitar que tragèdies com aquesta tornin a passar.