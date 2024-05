Un dels Supervivientes de l'atemptat a l'Afganistan ja viatja de tornada a Espanya

per Redacció CatalunyaPress

Un dels dos espanyols que van resultar il·lesos a l'atemptat de divendres a Bamian, al centre de l'Afganistan, ja viatja de tornada a Espanya, mentre que l'altre roman, de moment, al país asiàtic, on ja han arribat diplomàtics per a ajudar en totes les gestions i en la repatriació de les tres víctimes mortals, han informat fonts del Ministeri d'Afers Estrangers.

Segons les fonts, el segon espanyol que no va resultar ferit a l'atac ha preferit quedar-s'hi "per desig propi" perquè té "unes gestions personals" que realitzar i tornarà a Espanya "tan aviat com ho decideixi".

Mentrestant, ja ha arribat a Kabul l'ambaixador espanyol, Ricardo Losa, que resideix a Doha (Qatar) atès que Espanya va tancar la seva ambaixada al país afganès l'agost del 2021 després de l'arribada dels talibans al poder per motius de seguretat. També hi ha arribat un altre diplomàtic procedent de l'Ambaixada al Pakistan.

Tots dos han arribat al país per ajudar els Supervivientes de l'atac i per gestionar la repatriació dels cossos dels tres morts. Segons Exteriors, romandran al país el temps que calgui "fins que tots abandonin el país i tots els cossos siguin repatriats".

En aquest sentit, estan en contacte amb l'hospital de Kabul on hi ha ingressada la turista que va resultar ferida durant l'atac, després de ser traslladada des de Bamian. Segons les fonts, "evoluciona favorablement de les ferides, però el seu pronòstic és reservat".

"Els diplomàtics treballen per agilitzar els tràmits administratius per a la repatriació dels cossos dels tres espanyols morts", han confirmat les fonts.

Un grup de sis ciutadans de nacionalitat espanyola, acompanyats per diversos afganesos i turistes d'altres nacionalitats, va ser atacat divendres mentre compraven en un basar de Bamian, la capital de la província homònima famosa pels Budes gegants que al seu moment van ser dinamitats pels talibans.

Tres d'ells, tots catalans, van morir al tiroteig, mentre que una més va resultar ferida i va haver de ser traslladada d'urgència a Kabul. Fins ara, cap grup no ha reivindicat l'autoria de l'atac, obra d'almenys un home armat no identificat que va obrir foc contra ells, segons han relatat els Supervivientes.