Demanen 4 anys de presó per a un osteòpata per tocaments a una adolescent a Vic

La Audiència de Barcelona ha jutjat aquest dimecres un instructor d'un centre de ioga de Vic (Barcelona) acusat d'abús sexual al presumptament tocar els pits a una adolescent de 14 anys mentre li feia una sessió d'osteopatia.

Al judici ja vist per a sentència, la Fiscalia ha reclamat una condemna de quatre anys de presó mentre que la defensa demana l'absolució de l'acusat i que, si és condemnat, es tingui en compte com a atenuants que ja ha dipositat la indemnització que se li reclama (5.000 euros) i que el procediment s'ha allargat durant uns quatre anys.

La menor va començar a acudir al centre a principis de 2020, un cop per setmana, per tractar la seva escoliosi, i l'abús que s'ha enjudiciat aquest dimecres va passar presumptament en l'última sessió que va fer en aquest centre, el 12 de març de 2020, a les portes del confinament per la pandèmia de coronavirus.

Tot i això, els seus pares no ho van denunciar fins a l'agost, quan ella ho va explicar per primera vegada al seu germà una nit que havia “begut de més”, ha explicat la mare en testificar en el judici.

La mare, metgessa de capçalera, també ha explicat que va decidir portar la seva filla a aquest centre per fer rehabilitació perquè l'acusat era pacient seu i sabia que es dedicava a l'osteopatia.

"No tenia control del meu cos"

La declaració de la menor es va fer 14 mesos després de la denúncia, davant de dues psicòlogues, i es va gravar com a prova preconstituïda que s'ha emès al judici: “Vaig pensar a aixecar-me, el que passa és que no m'atrevia. Em sentia que no tenia control del meu cos”, va dir en relatar els tocaments durant el massatge.

Per part seva, l'acusat ha contestat totes les preguntes del fiscal i del seu advocat, ha afirmat que notava falta d'autoestima en la menor i que ella es va prendre molta confiança amb ell però mai va coquetejar.

“Crec que en el moment que estava necessitava cridar latenció. Al llarg de totes les classes em feia la impressió que ella feia cant, dansa i venia a les meves sessions... però a mi em semblava que la nena, més que fer tot això, necessitava atenció dels pares”, que estaven en procés de separació.

La germana de l'acusat, també instructora al centre de ioga i testimoni al judici, ha afegit que ell no volia fer l'última sessió amb la menor per por de contagiar-se de coronavirus ja que tota la família pateixen problemes respiratoris, però que la va atendre perquè va acudir sense un adult que l'acompanyés si la feien marxar.

Ratllen la declaració de "memoritzada"

L'advocat de la defensa ha posat en dubte la veracitat de la declaració de la jove, que ha dit que la “prova està absolutament contaminada, la nena està absolutament dirigida, la declaració sembla absolutament mecanitzada i memoritzada”.

També ha qüestionat que no expliqués l'abús fins a cinc mesos després, i ha remarcat que en aquell període rebia tractament psicològic per la separació dels seus pares, i ha afegit que l'informe de les pèrits psicòlogues de la causa conclou que la menor estava afectada pel divorci però no per l'abús, de què afirma no consten seqüeles.