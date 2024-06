Demanen 48 anys de presó per a l'excura acusat d'estafar set ancianes

per Redacció CatalunyaPress

La Fiscalia de Barcelona ha demanat una condemna de 48 anys de presó per a l'excura David Vargas, a qui acusa d'estafar set ancianes per quedar-se amb els seus diners, segons l'escrit d'acusació consultat aquest dimarts.

També estan acusats un altre rector que presumptament el va ajudar a aconseguir béns i el seu pare, acusat d'ajudar-lo a amagar el botí, va avançar 'El Periódico'.

Quan Vargas era estudiant seminarista, va conèixer dones majors religioses, membres de l'Apostolat de l'Oració, que el van ajudar pagant-li la carrera sacerdotal sense explicar-los que havia estat suspès de sacerdoci el juliol del 2011 per "seguir enganyant-les i aprofitar-se'n".

Va seguir vestint l'hàbit davant d'ella i fingint ser sacerdot en actiu, i quan va morir el marit de la primera víctima es va acostar més a la dona i "va començar a posar en marxa el seu maquiavèl·lic pla" per enfrontar-la amb la família i les assistentes que la cuidaven per aïllar-la amb la intenció de quedar-se tots els béns.

En aquest context i arran d'un conflicte amb tres treballadores domèstiques que va acomiadar, Vargas presumptament el va fer signar uns papers fingint que eren de l'Agència Tributària i li va fer creure que les treballadores i el seu fill l'havien denunciat a Hisenda per tenir diners en efectiu sense declarar, i li va prometre arreglar-ho "subornant tant a l'advocada de les tres treballadores com a elles".

El fiscal afegeix que "li va fer creure que el perill que planava sobre ella era imminent" i ella, que confiava en ell com a amic i sacerdot, li va entregar quadres de pintors reconeguts valorats en milions de pessetes per solucionar la suposada denúncia d'Hisenda, perquè els vengués i aconseguís diners per al suborn.

"Pagar silencis"

La va seguir atemorint i la va obligar a entregar-li 150.000 euros en efectiu i joies de valor per suposadament "pagar silencis, d'empleats de l'Agència Tributària, jutges i policies" i evitar la tramitació de la suposada denúncia.

Un cop la dona li va deixar les claus de casa perquè se la cuidés mentre estava en un balneari i ell presumptament va entrar, es va emportar les joies que li quedaven i diversos objectes de valor, i sota l'amenaça de denunciar-la ell mateix la va obligar a canviar testament i atorgar-li una renda vitalícia de 100.000 euros en cas de mort.

També va estafar presumptament la prima de la primera víctima, amb qui Vargas va intentar enfrontar-la, i el va fer creure que l'"havia salvat" d'una excuidadora i un home que li volien fer mal, i li va exigir a canvi un anell valorat en 5.000 euros .

Les va aïllar del seu entorn

A la tercera víctima la va conèixer mentre estudiava al seminari, era secretària de l'associació Apostolat de l'Oració, formada per senyores grans, totes solteres o vídues i amb les quals ell va començar el seu pla criminal, consistent a aïllar-les de les seves famílies. més properes i convèncer-les de deixar els seus béns a l'església, a través seu”.

Tres dones li van deixar tots els seus béns, entre elles una "morta en estranyes circumstàncies, a la qual va fer incinerar l'endemà de la seva mort, malgrat que aquesta havia disposat ser enterrada al panteó familiar del seu domicili", apunta fiscal.

L'escrit d'acusació destaca que amb la dona que tenia més patrimoni "va posar un zel especial per apoderar-se il·lícitament de tot el seu patrimoni": primer la va aïllar de la família convencent-la que la volien matar, li va fer creure que un sicari la buscava i que ell la podia protegir.

Amb aquest engany, la dona "va ser claudicant tot el que li demanava" i tots dos van anar a una notaria on ella va signar a mesura que demanava ser internada en una residència, que no es comuniqués a la seva família ni l'ingrés ni la seva mort, i va autoritzar a Vargas per disposar de la seva vida en cas d'incapacitat i li va cedir els béns, i el fiscal també l'acusa d'estafar la congregació de la Sagrada Família falsificant objectes històrics.

També està acusat un carmelita vinculat a la parròquia de Santa Joaquima de Vedruna de Barcelona, que tenia claus de l'arxiu provincial de la congregació i les va donar a Vargas presumptament sabent que les faria servir per emportar-se 12 llibres antics, 171 pergamins i altres documents antics valorats 95.700 euros.

Aquest segon acusat estava, alhora, obligat per Vargas a pagar-li 300 euros mensuals perquè no desvetllés "coneixent detalls personals i íntims de la vida sexual" del carmelita, i amb els diners fingia que pagava a un guàrdia urbà.

El tercer acusat és el pare de Vargas, i el fiscal creu que va col·laborar amb ell per ocultar el botí, i va contractar una caixa forta en una entitat bancària.